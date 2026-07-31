Cachorro é levado pelo vendaval e aparece no telhado do vizinho

Um pequeno cachorro foi resgatado em segurança após uma situação inusitada durante o vendaval que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira (29/7). O animal teria sido levado pela força do vento de uma laje para outra no Bairro Prainha, em Duque de Caxias.

A tutora do animal, que estava fora de casa no momento da tempestade, conseguiu reencontrar o pet logo após retornar do trabalho. Veja imagens:

Apesar do deslocamento repentino provocado pela ventania na Baixada Fluminense, o cão não sofreu ferimentos e passa bem.

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O aparecimento do bicho gerou estranheza para um morador da região, que notou o cão em seu telhado enquanto o tempo ainda estava instável. Como o homem não possui animais de estimação, a presença inesperada do visitante na propriedade causou surpresa.