Cachorro é levado pelo vendaval e aparece no telhado do vizinho
Animal teria sido carregado por uma forte rajada de vento durante o temporal que atingiu Duque de Caxias. O cachorro foi encontrado em um telhado vizinho, sem ferimentos
compartilheSIGA
Um pequeno cachorro foi resgatado em segurança após uma situação inusitada durante o vendaval que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira (29/7). O animal teria sido levado pela força do vento de uma laje para outra no Bairro Prainha, em Duque de Caxias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A tutora do animal, que estava fora de casa no momento da tempestade, conseguiu reencontrar o pet logo após retornar do trabalho. Veja imagens:
Apesar do deslocamento repentino provocado pela ventania na Baixada Fluminense, o cão não sofreu ferimentos e passa bem.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O aparecimento do bicho gerou estranheza para um morador da região, que notou o cão em seu telhado enquanto o tempo ainda estava instável. Como o homem não possui animais de estimação, a presença inesperada do visitante na propriedade causou surpresa.