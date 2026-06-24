Granada de fragmentação: entenda o perigo do artefato e os riscos de explosivos improvisados
Aparecimento de artefatos explosivos em Minas Gerais acende alerta; saiba como funciona uma granada militar e por que ela é tão letal
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O recente aparecimento de artefatos explosivos improvisados em cidades de Minas Gerais acendeu um alerta para as forças de segurança. Esses eventos, que exigiram a atuação de esquadrões antibombas, levantam o debate sobre o perigo de armas com alto poder destrutivo e o risco que representam para a segurança pública.
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Embora os casos recentes envolvam majoritariamente artefatos de fabricação artesanal, é fundamental entender a letalidade de uma granada de fragmentação militar para compreender a dimensão do perigo. Diferente de explosivos comuns, ela não foi projetada apenas para explodir, mas para espalhar a morte e o ferimento em uma ampla área por meio de estilhaços.
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Como funciona uma granada de fragmentação?
O mecanismo é projetado para ser simples e eficaz. Ao remover o pino de segurança e soltar a alavanca, um mecanismo interno inicia um temporizador que dura, geralmente, poucos segundos. Esse tempo permite que o artefato seja lançado a uma distância segura antes da detonação.
Quando o tempo se esgota, uma pequena carga interna detona o explosivo principal. A força dessa explosão estilhaça o invólucro de metal do dispositivo, que pode ser liso ou pré-fragmentado, em centenas de pequenos pedaços. Esses fragmentos são lançados em alta velocidade em todas as direções, funcionando como múltiplos projéteis.
Alto poder de destruição
A letalidade da granada de fragmentação vem desses estilhaços. Eles podem atingir um raio de vários metros com força suficiente para causar ferimentos graves ou fatais. Mesmo a distâncias maiores, os fragmentos ainda podem causar lesões significativas, tornando a arma perigosa mesmo para quem está longe do ponto exato da explosão.
O principal objetivo militar desse tipo de armamento é atingir múltiplos alvos de uma só vez, neutralizando combatentes em áreas abertas ou dentro de estruturas leves. Por essa razão, seu efeito é devastador em ambientes urbanos, onde a densidade de pessoas é maior e os estilhaços podem ricochetear em paredes, ampliando a área de perigo.
A presença de qualquer tipo de artefato explosivo, seja militar ou improvisado, em ambientes civis representa um desafio direto às forças de segurança e um grave risco à população. A manipulação ou posse desses itens é um crime grave, e a neutralização deles por equipes especializadas é crucial para evitar tragédias de grandes proporções.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.