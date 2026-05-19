Ficou sem abridor? Veja como abrir latas usando apenas uma colher em situações de emergência
Entre os métodos alternativos mais comentados está o de abrir latas com colher, técnica que, quando executada com cuidado, explora pontos fracos naturais da estrutura metálica sem depender de ferramentas cortantes. Veja como abrir uma lata sem abridor.
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Em situações de improviso, como um acampamento, uma viagem ou mesmo um imprevisto em casa, não é raro alguém se deparar com uma lata de alimento fechada e nenhum abridor por perto. Nessas horas, surgem soluções criativas, algumas seguras, outras nem tanto. Entre os métodos alternativos mais comentados está o de abrir latas com colher, técnica que, quando executada com cuidado, explora pontos fracos naturais da estrutura metálica sem depender de ferramentas cortantes.
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A prática ganhou espaço em vídeos, tutoriais e relatos de viajantes exatamente por dispensar equipamentos específicos. Afinal, a colher costuma estar sempre à mão e, usada de forma correta, atua como uma espécie de alavanca não cortante. Assim, a reportagem a seguir detalha como esse processo funciona. Ademais, por que a junção entre tampa e corpo da lata é o ponto mais vulnerável do metal, quais são os principais cuidados de segurança e em quais contextos essa solução improvisada costuma ser colocada em ação.
Por que a borda da lata é o ponto frágil do metal?
A estrutura de uma lata metálica de alimentos é planejada para ser resistente no corpo e mais delicada na região da tampa. Na fabricação, o corpo cilíndrico é formado e, depois, a tampa é encaixada e prensada por uma máquina que faz a chamada crimpagem, junção em que as bordas são dobradas e comprimidas. Esse anel de união precisa ser firme o suficiente para impedir vazamentos, mas mantém uma espessura menor do que o restante do recipiente.
Na prática, isso cria uma linha contínua de metal comprimido, onde duas chapas se sobrepõem. Nessa área, a rigidez é menor do que no centro da tampa ou na parede da lata. Sob esforço concentrado pressão de uma ponta ou repetidas flexões em um pequeno trecho o material tende a deformar primeiro ali. É justamente essa vulnerabilidade controlada que os fabricantes aproveitam para o funcionamento dos abridores tradicionais e que também permite o uso de uma colher como alternativa em situações emergenciais.
Como abrir lata com colher passo a passo?
O método que utiliza colher se baseia na combinação de fricção repetida e alavanca. Em vez de perfurar o metal com um corte direto, a pessoa desgasta a região da borda até criar uma fissura que possa ser ampliada. Em termos práticos, a colher funciona como um cunho rombo, empurrando e amassando o metal sobre a linha de crimpagem, sempre na mesma área.
De forma geral, o procedimento segue uma lógica simples:
- Escolha da colher: Preferencialmente uma colher de metal resistente, com cabo firme e sem folgas.
- Apoio da lata: Colocar a lata sobre superfície estável e plana, distante da borda da mesa ou pia, reduz riscos de tombos.
- Posicionamento: Encostar a ponta arredondada da colher na junção entre tampa e corpo, inclinando levemente a haste para baixo.
- Fricção: Esfregar a ponta da colher contra a borda, repetindo o movimento em um pequeno trecho, sempre no mesmo ponto.
- Rompimento inicial: Com o atrito constante, o metal se aquece e se deforma, até formar uma pequena abertura.
- Abertura progressiva: Inserir a ponta da colher na fissura e fazer movimentos de alavanca, ampliando o rasgo ao redor da tampa.
A fricção concentrada aumenta a temperatura e enfraquece a estrutura comprimida, o que facilita a ruptura sem exigir força extrema. O esforço é distribuído ao longo do tempo, e não em um único impacto, o que reduz o risco de descontrole do movimento.
Quais cuidados de segurança são indispensáveis?
Apesar de utilizar um objeto sem fio, abrir lata com colher não é isento de riscos. A borda metálica, após a ruptura, forma rebarbas que podem provocar cortes profundos. Por isso, a recomendação geral é manter as mãos afastadas da linha de abertura, segurando a lata pelas laterais mais baixas, sem abraçar a parte superior.
- Proteção das mãos: Um pano dobrado, luva grossa ou até uma camiseta velha podem servir como camada de proteção entre a pele e o metal.
- Controle de força: Movimentos curtos e firmes são mais seguros do que empurrões bruscos, que podem fazer a colher escapar.
- Direção do esforço: A alavanca deve ser feita sempre para fora do corpo, evitando que a lata ou a colher venham na direção do rosto ou do tronco.
- Descarte das rebarbas: Depois de abrir, é indicado dobrar levemente as pontas cortantes para dentro ou removê-las com cuidado, reduzindo o contato acidental.
Também é importante observar se a lata está em boas condições. Amassados extremos, ferrugem ou estufamento podem indicar problemas no conteúdo. Nesses casos, insistir em abrir o recipiente, com colher ou qualquer outro método, aumenta o risco não apenas de ferimentos, mas também de consumir um produto impróprio.
Em quais situações o improviso para abrir latas é mais comum?
Relatos de uso desse tipo de solução aparecem com frequência em contextos de viagem, camping, trilhas e situações de emergência doméstica, como quedas de energia prolongadas. Em acampamentos, por exemplo, cozinhas improvisadas nem sempre contam com kit completo de utensílios, e a colher acaba se tornando opção prática para lidar com enlatados.
Em ambientes externos, o cenário costuma incluir ainda outros desafios, como iluminação limitada, superfícies irregulares e clima instável. Nesses casos, a decisão de abrir latas deve considerar não apenas a fome ou a pressa, mas também o risco de se ferir em local distante de atendimento médico. Por isso, é comum que guias de trilha e grupos experientes reforcem a importância de incluir um abridor simples no equipamento básico, mesmo em passeios curtos.
Quais objetos nunca devem ser usados para abrir latas?
Entre as tentativas mais arriscadas estão o uso de facas de cozinha finas, lâminas improvisadas, tesouras frágeis, chaves de fenda pequenas e até canivetes sem trava firme. Esses itens, quando forçados contra a lata, podem escapar com velocidade, partir, quebrar a lâmina ou atingir mãos e braços.
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- Facas finas de mesa: Podem entortar, quebrar a ponta e causar cortes sérios ao escorregar.
- Vidros e cerâmicas: Fragmentos podem se soltar e contaminar o alimento, além do risco elevado de ferimentos.
- Ferramentas improvisadas pontiagudas: Pregos, espetos, arames e similares concentram pressão em área mínima, favorecendo perfurações descontroladas.
- Superfícies abrasivas inadequadas: Tentar esfregar a lata em concreto áspero, pedras ou calçadas pode deformar o recipiente, comprometer o conteúdo e gerar farpas metálicas.
Especialistas em segurança doméstica costumam apontar um ponto em comum: a improvisação é aceitável apenas quando não há outra alternativa e sempre que o objeto escolhido permite controle firme, sem lâmina exposta. Nesse cenário, a colher metálica ganha destaque justamente por reduzir o potencial de ferimentos graves, desde que o método seja aplicado com calma, atenção ao entorno e respeito aos limites do material.