Grafana Labs traz busca de texto completo mais rápida e otimização de dados mais inteligente para o Grafana Cloud no ObservabilityCON 2026

A Grafana Labs, empresa por trás da plataforma de observabilidade aberta e voltada para agentes, anunciou hoje, durante o ObservabilityCON 2026, novos lançamentos que ajudam as equipes a gerenciar sua telemetria na era da IA. Essas soluções permitem localizar a linha de log correta em segundos e manter apenas a telemetria que realmente vale o investimento, à medida que as cargas de trabalho de IA ganham escala. Melhorias significativas no desempenho de consultas no Grafana Cloud Logs — desenvolvidas com base na tecnologia adquirida pela empresa por meio da aquisição da Logline — já estão disponíveis para todos os usuários, enquanto o Adaptive Logs Archive encontra-se em fase de visualização pública (public preview).

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A IA está elevando drasticamente os volumes de telemetria. Agentes de codificação estão transformando qualquer pessoa em desenvolvedor, resultando na criação de mais software, de forma mais acelerada — e tudo isso precisa ser monitorado. Os próprios agentes também aumentam essa carga, já que cada chamada de agente ou de ferramenta gera sua própria telemetria. Sem o devido controle, os custos de observabilidade crescem a cada nova carga de trabalho; por isso, a otimização de custos e de consultas torna-se um requisito indispensável para operar IA em grande escala. No relatório State of Observability 2026 (Estado da Observabilidade 2026), também divulgado esta semana pela Grafana Labs em parceria com a ETR (uma empresa da Futurum), 78% dos 300 líderes de TI e engenharia entrevistados afirmaram ter aumentado seus gastos com observabilidade no último ano. Outros 73% preveem novos aumentos, justificando a decisão pela inclusão de novos produtos na infraestrutura (61%) e pelo desenvolvimento acelerado por IA, que gera um volume maior de dados para monitorar (60%).

“A viabilidade econômica da observabilidade depende de manter apenas os dados que realmente valem a pena, com a flexibilidade de ajustar esse volume conforme o estado do sistema muda. Isso é mais verdadeiro do que nunca, diante da explosão de telemetria impulsionada pela IA”, afirma Jen Villa, diretora sênior de Produto da Grafana Labs. “Mas, mesmo os dados que vale a pena manter ainda são um volume imenso; por isso, é preciso conseguir encontrar o que você procura neles — e rapidamente. O Adaptive Telemetry cuida do primeiro aspecto, enquanto as melhorias no desempenho de consultas que implementamos no Grafana Cloud Logs cuidam do segundo.”

Encontre a linha de log que realmente importa, em questão de segundos

Com base na tecnologia da Logline — empresa adquirida pela Grafana Labs em abril de 2026, o Cloud Logs agora oferece aos clientes uma busca em texto completo (full-text search) mais rápida, sem custo adicional.

Essa funcionalidade adicional identifica logs de baixa frequência — como IDs de requisição e IDs de cliente — em sistemas de armazenamento de objetos. Assim, um engenheiro acionado à 1h da manhã consegue localizar os IDs exatos em questão de segundos, diretamente a partir do alerta. Como os agentes realizam um volume de consultas muito superior ao dos seres humanos, consultas mais rápidas permitem que agentes e engenheiros trabalhem com mais agilidade.

“Ao executar nossa primeira consulta em logs recém-enviados após ativar a Logline, a melhoria foi evidente. Passamos de um processamento de quase um terabyte de logs em três minutos para cerca de 100 gigabytes em menos de três segundos”, relata Timo Kirzdörfer, administrador de OpenTelemetry e Grafana Cloud na DATEV eG. “Isso representa uma redução de 80% a 90% no volume de logs pesquisados ??entre os dados recém-enviados, e os resultados foram imediatos.”

Mantenha apenas os dados pelos quais vale a pena pagar

O pacote Adaptive Telemetry, da Grafana Labs, otimiza os custos relacionados a métricas, logs, traces e perfis, recomendando quais dados devem ser agregados ou amostrados. Dessa forma, as equipes retêm apenas a telemetria que realmente importa. O resultado é um sinal mais claro a um custo menor: clientes que utilizam diversos componentes — incluindo Mux, TeleTracking e Auditboard, reduziram seus gastos com telemetria em uma média de 30% a 50%. As atualizações mais recentes abrangem logs, métricas e traces:

Adaptive Logs Archive (versão de prévia pública): O Adaptive Logs Archive permite que as equipes encaminhem logs para um bucket de armazenamento de objetos sob seu próprio controle, utilizando um formato aberto. Com isso, obtém-se uma redução de custos ao evitar o armazenamento desses logs no Grafana Cloud, mantendo-os, ao mesmo tempo, em um ambiente de baixo custo — prontos para serem acessados ??caso sejam necessários para investigações, auditorias ou demandas de conformidade.

O Adaptive Logs Archive permite que as equipes encaminhem logs para um bucket de armazenamento de objetos sob seu próprio controle, utilizando um formato aberto. Com isso, obtém-se uma redução de custos ao evitar o armazenamento desses logs no Grafana Cloud, mantendo-os, ao mesmo tempo, em um ambiente de baixo custo — prontos para serem acessados ??caso sejam necessários para investigações, auditorias ou demandas de conformidade. Aplicação Automática de Métricas Adaptativas (GA): As equipes de plataforma não precisam mais analisar, uma a uma, as recomendações para redução de cardinalidade. O recurso de aplicação automática (Auto-Apply) implementa as recomendações de forma contínua, sem a necessidade de intervenção humana, enquanto os dashboards e alertas existentes continuam funcionando normalmente. Com o "Modo de Custo" (Cost Mode) — um mecanismo de proteção integrado —, o sistema aplica apenas as recomendações que não aumentam o número total de séries ativas; assim, a otimização nunca resulta em um aumento inesperado nos custos.

As equipes de plataforma não precisam mais analisar, uma a uma, as recomendações para redução de cardinalidade. O recurso de aplicação automática (Auto-Apply) implementa as recomendações de forma contínua, sem a necessidade de intervenção humana, enquanto os dashboards e alertas existentes continuam funcionando normalmente. Com o "Modo de Custo" (Cost Mode) — um mecanismo de proteção integrado —, o sistema aplica apenas as recomendações que não aumentam o número total de séries ativas; assim, a otimização nunca resulta em um aumento inesperado nos custos. Rastreamentos (traces) descartados pelo Adaptive Traces (GA): É possível realizar uma amostragem agressiva sem o risco de perder aquele rastreamento específico de que você precisa. Desenvolvedores podem recuperar qualquer rastreamento, por meio de seu ID, referente às últimas 24 horas — mesmo que ele tenha sido descartado pelo Adaptive Traces. Dessa forma, a economia de custos nunca compromete a capacidade de investigação.

“Antes, identificar desperdícios significava analisar manualmente a cardinalidade das métricas e o volume de logs — um trabalho que nunca terminava, já que novos serviços continuavam adicionando mais dados. Agora, o Adaptive Metrics e o Adaptive Logs realizam essa análise para nós”, afirmou Carl Eastman, engenheiro de software principal na Rapid7. “Essas ferramentas mostram quais métricas e padrões de logs nunca são consultados e recomendam o que deve ser agregado ou descartado; assim, basta aplicar essas recomendações, em vez de ter que buscar por elas. Nossos engenheiros dedicam seu tempo apenas às situações que exigem julgamento humano — como descartar logs de depuração que sabemos serem apenas ruído — em vez de terem de lidar com toda a vasta gama de dados menos relevantes.”

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Sobre a Grafana Labs

A Grafana Labs é a empresa por trás do Grafana Cloud, uma plataforma de observabilidade totalmente gerenciada, na qual mais de 10.000 organizações confiam para garantir a confiabilidade, resolver incidentes com mais rapidez e otimizar a telemetria em grande escala. Construído com base em tecnologias e padrões abertos e projetado para a interoperabilidade entre qualquer stack, o Grafana Cloud integra IA à observabilidade — e vice-versa. Isso proporciona às equipes (e aos seus agentes) uma visibilidade unificada, permitindo que observem, compreendam e ajam sobre todos os seus dados — independentemente de onde estejam armazenados — e avancem na velocidade de suas ambições. Clientes como Anthropic, Bloomberg, NVIDIA, Microsoft e Salesforce confiam na Grafana Labs. Somos uma empresa 100% remota, com colaboradores em mais de 40 países, e contamos com o apoio de investidores de destaque, incluindo Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, GIC, Coatue, J.P. Morgan, CapitalG e Lead Edge Capital. Saiba mais em grafana.com e nos siga no LinkedIn e X.

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