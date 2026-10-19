Chef Hiro Ozono coorganiza o Campeonato Brasileiro de Sushi

A busca pelos maiores talentos da gastronomia japonesa no país ganha um palco de destaque entre os dias 19 e 23 de outubro de 2026. Durante a realização da Seafood Show Latin America, maior feira da cadeia de pescados da América Latina, o chef e professor Hiro Ozono assina a coorganização do aguardado Campeonato Brasileiro de Sushi. Realizada pela Nagoya Sushi School — instituição da qual Hiro é sócio ao lado do chef André Kawai —, a competição reunirá jurados e chefs convidados diretamente do Japão para avaliar os competidores, promovendo o intercâmbio de conhecimento, o aperfeiçoamento técnico e a valorização da autêntica culinária japonesa no Brasil.

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Paralelamente às disputas e holofotes do campeonato, Hiro Ozono também desempenhará outro papel de liderança no evento ao integrar a equipe de curadores da primeira Delegação Fishcode. A iniciativa, idealizada pelo maior portal de conteúdo sobre pescados do país, levará um grupo exclusivo de 40 chefs, restaurateurs, gestores e compradores para uma imersão guiada ao longo de cinco dias. Ao lado da bióloga Cíntia Miyaji, especialista em sustentabilidade, e do zootecnista Fábio Sussel, referência em qualidade de camarão, Hiro conduzirá o grupo por uma programação estratégica que vai além dos pavilhões do evento. A rota inclui workshops práticos e visitas ao Mercado de Peixe em Santos, almoço no Sororoca Bar, tours direcionados pela feira em São Paulo e vivências em uma fazenda de camarão no interior paulista.

A presença marcante do chef no evento reflete sua trajetória iniciada no litoral paulista, onde aprendeu a cozinhar com o pai e desenvolveu paixão pela diversidade dos insumos da costa brasileira. Hoje, como diretor da Narita Sushi School no Brasil — nomeado pelo mestre japonês Hirotoshi Ogawa — e à frente de turmas em São Paulo e Campinas, Hiro dedica-se a suprir a carência de mão de obra qualificada no país, unindo a rigorosa técnica ancestral ao potencial dos peixes nacionais.

"Meu objetivo é que mais profissionais entendam a verdadeira culinária japonesa e valorizem os insumos do nosso litoral", destaca Hiro Ozono. "Trazer chefs do Japão para avaliar os talentos no campeonato e, ao mesmo tempo, levar restaurateurs para conhecer toda a cadeia de perto com curadoria são iniciativas que se somam para acelerar essa evolução no Brasil."

Sobre Hiro Ozono

Chef, professor e consultor especializado em culinária japonesa tradicional. Sua trajetória começou no litoral paulista, onde aprendeu a cozinhar com o pai e desenvolveu paixão pela diversidade dos insumos da costa brasileira. Nomeado pelo mestre japonês Hirotoshi Ogawa como diretor da Narita Sushi School no Brasil, Hiro também é sócio da Nagoya Sushi School. Com centros de treinamento em São Paulo (no bairro da Liberdade) e em Campinas, atua no ensino para profissionais e entusiastas, na consultoria de negócios e na condução de imersões gastronômicas no Japão, dedicando-se a formar especialistas que unam as rigorosas técnicas ancestrais à valorização dos peixes nacionais.

Serviço:

Campeonato Brasileiro de Sushi – Seafood Show Latin America 2026

Data: 20 a 22 de outubro de 2026

Programação:

20/10 (1º dia): Prova técnica e Corte de Peixe

21/10 (2º dia): Competição principal de Sushi

22/10 (3º dia): Cerimônia de Premiação e Encerramento

Local: Distrito Anhembi — São Paulo (SP)

Delegação Fishcode na Seafood Show 2026 (Atividades com curadoria do chef Hiro Ozono)

Data: 19 a 23 de outubro de 2026

Roteiro: Santos, São Paulo e Jaguariúna (SP)

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Informações e inscrições: www.fishcode.com.br ou (11) 98293-2240 (Fernando)