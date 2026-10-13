Fim da 6×1 tem lugar na agenda da semana com ode de Lula e incógnita sobre Flávio

De olho nos possíveis dividendos eleitorais que pode ter com a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a jornada 6×1, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, elevou o tom nas cobranças para que os senadores votem o texto. Já o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, evitou falar sobre o tema ao ser indagado por jornalistas. Flávio e seu partido defendem um sistema que remunere os empregados por hora trabalhada.

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Após participar de uma missa no Palácio da Alvorada para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, Lula cobrou um posicionamento do rival. Segundo o petista, a tendência é que o texto seja aprovado pelos senadores na sessão marcada para esta quarta-feira, 14. A proposta precisa do aval dos parlamentares em dois turnos de votação para ser promulgada.

É um jogo, é pagar para ver. O cara pode não votar favorável, mas ele paga o preço de não votar favorável. Eu sei que a oposição está tentando protelar para depois das eleições, porque para depois das eleições eles vão ter coragem de votar contra. Eles agora estão com medo de votar contra. Então, eu quero saber se eles vão votar contra, afirmou Lula.

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Depois de assistir a uma missa na Catedral de Brasília também no feriado de Aparecida, Flávio falou com os repórteres, mas ao ser questionado sobre como votaria na PEC, não respondeu. A entrevista, então, foi encerrada. Nos últimos dias, chegou a ser especulada em Brasília a possibilidade de Flávio e o PL se manifestarem publicamente a favor da redução da jornada para evitar que Lula explore sozinho os possíveis benefícios eleitorais que o assunto pode trazer. Favorável à proposta, o senador e governador eleito de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) chegou a declarar que Flávio se comprometeu a votar pelo fim da escala 6×1.