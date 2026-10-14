Uberlândia recebe curso de capacitação em Qmentum Global

A Quality Global Alliance (QGA), em parceria com a Missão Sal da Terra, promoverá nos dias 13 e 14 de novembro de 2026, das 8h às 17h, o curso de Capacitação e Preparação na Metodologia Qmentum Global, em Uberlândia (MG).

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O programa, voltado a profissionais de saúde das áreas de gestão, assistência e apoio – como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros – tem como objetivo formar avaliadores internacionais e ampliar a diversificação dos métodos de avaliação nos sistemas de saúde.

Segundo o Dr. Rubens Covello, CEO da QGA, “Estamos realizando o curso de capacitação em Uberlândia pela segunda vez. É um orgulho ver tantas pessoas interessadas em melhorar os padrões das instituições, sempre com foco na pessoa.”

Mariane Tarabal destaca que a repetição do evento reforça o protagonismo de Uberlândia na disseminação de boas práticas em qualidade e segurança na saúde. Arthur Pereira, CEO da Missão Sal da Terra, afirma que a capacitação “é um passo fundamental para garantir que equipes estejam preparadas para implementar as melhores práticas, impactando diretamente o cuidado ao paciente”.

As inscrições estão abertas no site oficial: https://www.sympla.com.br/evento/curso-de-capacitacao-e-preparacao-qmentum-international/3613202

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Sobre a QGA – com mais de 20 anos de atuação, a Quality Global Alliance é a maior acreditadora internacional da América Latina, presente em mais de 20 mil instituições de saúde no mundo e em mais de 500 clientes em 22 estados e no Distrito Federal no Brasil. A QGA implementa exclusivamente os padrões Qmentum Global, baseados na Health Standards Organization, na Accreditation Canada e no CLACS LATAM, sendo acreditada pela ISQua EEA. Mais informações: https://qga.global/ | https://www.linkedin.com/company/qgaglobal/ | https://www.instagram.com/qgaglobal/