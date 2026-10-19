Afinal, qual candidato lidera entre os trabalhadores com carteira assinada?

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, lidera entre os trabalhadores com carteira assinada a uma semana do segundo turno. É o que mostra um dos recortes da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19. Segundo o levantamento, o senador concentra 53,9% das intenções de voto nesse grupo, contra 38,6% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à reeleição.

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O cenário geral, nesse recorte, é de estabilidade. A vantagem de 15,3 pontos percentuais é a mesma da rodada anterior, em 13 de outubro na ocasião, Flávio tinha 54,4% e Lula, 39,1%. Em contrapartida, houve crescimento no percentual de entrevistados que responderam que não gostam de nenhum dos dois e irão votar nulo ou em branco (passaram de 5,7% para 6,2%) e também no percentual de indecisos (de 0,8% para 1,3%). Para Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, a preferência dos trabalhadores formais se cristalizou. “A estabilidade demonstra que o discurso econômico voltado para o setor produtivo, impostos e mercado de trabalho encontrou forte ressonância nesse grupo”, afirmou.

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A pesquisa foi divulgada poucos dias após o Senado aprovar, e o Congresso promulgar, o fim da escala 6×1, que garante ao trabalhador mais um dia de descanso por semana, e a menos de uma semana do segundo turno, marcado para o próximo domingo, 25. O levantamento da Nexus ouviu 2.002 pessoas por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.