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Afinal, qual candidato lidera entre os trabalhadores com carteira assinada?

Faltando menos de uma semana para o segundo turno, a pesquisa BTG/Nexus mostra como votam os trabalhadores formais após a aprovação do fim da escala 6x1

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Victor Fuzeira
Victor Fuzeira
Repórter
19/10/2026 21:41

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Afinal, qual candidato lidera entre os trabalhadores com carteira assinada?
Afinal, qual candidato lidera entre os trabalhadores com carteira assinada? crédito: Foto: Vittor Sales/Ricardo Stuckert

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, lidera entre os trabalhadores com carteira assinada a uma semana do segundo turno. É o que mostra um dos recortes da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19. Segundo o levantamento, o senador concentra 53,9% das intenções de voto nesse grupo, contra 38,6% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à reeleição. 

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O cenário geral, nesse recorte, é de estabilidade. A vantagem de 15,3 pontos percentuais é a mesma da rodada anterior, em 13 de outubro na ocasião, Flávio tinha 54,4% e Lula, 39,1%. Em contrapartida, houve crescimento no percentual de entrevistados que responderam que não gostam de nenhum dos dois e irão votar nulo ou em branco (passaram de 5,7% para 6,2%) e também no percentual de indecisos (de 0,8% para 1,3%). Para Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, a preferência dos trabalhadores formais se cristalizou. “A estabilidade demonstra que o discurso econômico voltado para o setor produtivo, impostos e mercado de trabalho encontrou forte ressonância nesse grupo”, afirmou. 

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A pesquisa foi divulgada poucos dias após o Senado aprovar, e o Congresso promulgar, o fim da escala 6×1, que garante ao trabalhador mais um dia de descanso por semana, e a menos de uma semana do segundo turno, marcado para o próximo domingo, 25. O levantamento da Nexus ouviu 2.002 pessoas por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

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