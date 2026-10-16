Andersen Global amplia competências em tributação para clientes particulares com a KTA Tax

A Andersen Global expande suas competências em tributação para clientes particulares por meio de um acordo de colaboração com a KTA Tax, uma firma de consultoria tributária sediada em Dublin que presta assessoria a pessoas físicas e famílias há quase três décadas.

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A KTA Tax atende clientes particulares e suas famílias desde 1997, combinando o atendimento personalizado de uma firma boutique com um profundo conhecimento técnico da legislação tributária irlandesa. Seus serviços abrangem planejamento tributário e de transações, planejamento sucessório, investimentos e previdência, questões transfronteiriças, interações com a autoridade fiscal, tributação sobre rendimentos do trabalho e conformidade tributária anual para pessoas físicas.

“Mantivemos o foco em um único objetivo: oferecer uma assessoria tributária clara e criteriosa, que leve em conta as circunstâncias específicas de nossos clientes e de suas famílias”, afirmou Lisa Cantillon, CEO da KTA Tax. “A colaboração com a Andersen Global representa um passo importante para a KTA Tax, permitindo-nos fortalecer essa base e, ao mesmo tempo, ampliar os recursos disponíveis para os clientes que atendemos.”

“O trabalho com clientes particulares exige a compreensão de aspectos que vão além da questão tributária em si; requer considerar as implicações empresariais, familiares, de investimento e transfronteiriças que envolvem cada decisão”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A KTA Tax traz essa perspectiva à nossa colaboração, agregando quase trinta anos de experiência na assessoria a pessoas físicas e famílias na Irlanda.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e juridicamente distintas, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais globalmente e está presente em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261015409794/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

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