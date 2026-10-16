Brasil entre os finalistas! Fotos de animais em situações bem-humoradas disputam prêmio internacional

O concurso busca aproximar o público da vida selvagem por meio do humor e estimular a conscientização sobre a conservação da natureza. Nesta edição, a competição recebeu mais de 10 mil inscrições de fotógrafos de 112 países, um recorde. Entre os finalistas, há um registro no Brasil e uma fotografia subaquática da brasileira Fabi Fregonesi; confira! Foto: Divulgação/Grayson Bell