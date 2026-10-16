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Animais

Brasil entre os finalistas! Fotos de animais em situações bem-humoradas disputam prêmio internacional

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Redação Flipar
  • O concurso busca aproximar o público da vida selvagem por meio do humor e estimular a conscientização sobre a conservação da natureza. Nesta edição, a competição recebeu mais de 10 mil inscrições de fotógrafos de 112 países, um recorde. Entre os finalistas, há um registro no Brasil e uma fotografia subaquática da brasileira Fabi Fregonesi; confira!
    O concurso busca aproximar o público da vida selvagem por meio do humor e estimular a conscientização sobre a conservação da natureza. Nesta edição, a competição recebeu mais de 10 mil inscrições de fotógrafos de 112 países, um recorde. Entre os finalistas, há um registro no Brasil e uma fotografia subaquática da brasileira Fabi Fregonesi; confira! Foto: Divulgação/Grayson Bell
  • Em 2025, a fotografia
    Em 2025, a fotografia "High-five", que retrata um jovem gorila se equilibrando apenas na perna direita, foi a grande vencedora. O registro foi feito pelo fotógrafo britânico Mark Meth-Cohn, nas montanhas Virunga, em Ruanda, na África. Foto: Divulgação/Mark Meth-Cohn
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