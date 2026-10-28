Founder-led growth: autoridade técnica atrai pacientes

Um número crescente de dentistas brasileiros vem trocando o formato tradicional de divulgação de fotos de "antes e depois" por conteúdo técnico assinado pelo próprio profissional. Para Pedro Hiaggo, cirurgião-dentista e fundador da agência DigiOdonto, esse movimento, conhecido como founder-led growth, muda o perfil do paciente que chega até a clínica.

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Com a publicidade odontológica regulada pela Resolução CFO-196/2019, que veda promessas de resultado e exige consentimento formal para uso de imagens de pacientes, clínicas e dentistas têm buscado alternativas de comunicação que fortaleçam a autoridade profissional sem depender de apelo estético ou promessas de resultado.

Esse cenário abre espaço para estratégias de posicionamento centradas na figura do próprio dentista como especialista. "Todo dentista acha que precisa aparecer fazendo antes e depois. Founder-led growth é o contrário disso: é o dentista se posicionar como autoridade técnica, não como vitrine de resultado. Isso muda o tipo de paciente que chega, vem gente que já confia na sua leitura clínica antes mesmo de sentar na cadeira", afirma Pedro Hiaggo, cirurgião-dentista e fundador da DigiOdonto.

Founder-led growth é a estratégia de crescimento em que o fundador ou profissional à frente do negócio se torna o principal ativo de aquisição, por meio de conteúdo técnico, presença digital e construção de autoridade, em vez de depender exclusivamente de anúncios ou da marca institucional da clínica. Na odontologia, essa lógica se traduz em conteúdo educativo sobre diagnósticos, técnicas e bastidores da prática clínica, sempre dentro dos limites éticos estabelecidos pelo CFO.

Pedro Hiaggo é cirurgião-dentista com CRO ativo, sócio de clínicas odontológicas em Passos (MG), Petrolina (PE) e Campinas (SP), além de fundador da DigiOdonto, agência que já atendeu mais de 900 clínicas e dentistas desde 2017. Essa combinação entre atuação clínica direta e experiência em performance digital é citada como base do posicionamento "de dentista para dentistas" adotado pela agência e foi construída após viver na pele o quanto precisava atrair novos clientes de maneira estratégica.

Sobre a DigiOdonto

A DigiOdonto é uma agência de performance digital especializada exclusivamente no mercado odontológico. Fundada em 2017 pelo cirurgião-dentista Pedro Hiaggo, atende clínicas e dentistas em todos os estados brasileiros e em outros seis países, integrando tráfego pago, atendimento comercial e tecnologia proprietária por meio do Método DGO.

O Método DGO é uma metodologia proprietária de performance digital desenvolvida exclusivamente para o setor odontológico pela agência DigiOdonto. Criado em 2017 pelo cirurgião-dentista Pedro Hiaggo, o método surgiu da necessidade prática de atrair novos pacientes de forma estratégica e previsível, baseando-se na premissa de que o crescimento de uma clínica não depende de quem investe mais em anúncios, mas sim de quem consegue converter melhor os leads gerados.

Diferente de abordagens tradicionais de marketing que focam apenas na geração de tráfego, o Método DGO propõe um sistema integrado que acompanha o paciente desde o primeiro clique até o fechamento do tratamento.

Mais informações: https://digiodonto.com/

Contato para imprensa:

Pedro Hiaggo



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pedro@digiodonto.com

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