De fábrica a santuário: a incrível história do Monterey Bay Aquarium
Espaço que enlatava peixes na Califórnia renasceu como um dos aquários mais inovadores do planeta; conheça a trajetória que já atraiu milhões
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Há mais de quatro décadas, uma antiga fábrica de conservas de sardinha no norte da Califórnia reabriu as portas sob um formato totalmente novo, tornando-se um aquário de destaque.
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A trajetória do espaço começou em julho de 1917, quando Knut Hovden abriu a fábrica que se tornaria a maior da Cannery Row, segundo o Monterey Bay Aquarium. Na época, a cidade de Monterey, localizada a cerca de 120 milhas ao sul de São Francisco, operava como uma área de destaque no empacotamento comercial do peixe.
Com o declínio da população marinha da espécie, a indústria local sofreu impactos expressivos. O cenário levou Hovden a mudar o foco do negócio para o enlatamento de lulas. Mesmo com a adaptação produtiva, o estabelecimento encerrou as atividades em 1973.
Cientistas marinhos planejaram revitalizar a região com a criação de um centro voltado a divulgar os ecossistemas locais. Nancy Burnett integrava a equipe de proponentes. Ela e a irmã, Julie Packard, estudaram biologia marinha na pós-graduação e defendiam a ampliação da conscientização sobre a Baía de Monterey e o oceano global.
A iniciativa recebeu uma doação de 57 milhões de dólares feita pelos pais de Nancy, por intermédio da David and Lucile Packard Foundation. A inauguração ocorreu em 20 de outubro de 1984, após seis anos de planejamento, registrando mais de 10 mil visitantes na abertura.
Pioneirismo científico e conservação
O local reuniu marcos inéditos no setor:
tornou-se o primeiro grande aquário público com mostras permanentes dedicadas à fauna marinha regional, iniciativa que conduziu à criação do Monterey Bay National Marine Sanctuary em 1992;
apresentou de modo pioneiro uma floresta viva de algas kelp;
exibiu e devolveu tubarões-brancos juvenis à natureza com êxito;
estruturou o Sea Otter Program para fortalecer a resiliência costeira por meio da investigação de ameaças e da reinserção de filhotes encalhados.
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Julie Packard, atualmente na faixa dos 70 anos, segue como diretora-executiva da entidade, mesmo após a morte dos pais. A gestora afirmou: "cresci explorando os lugares naturais incríveis da Califórnia e sou apenas uma das muitas pessoas que se inspiraram neste pedaço muito especial de oceano". Em sua declaração, ela destacou o privilégio de liderar a equipe que apresentou a vida marinha a mais de 70 milhões de pessoas nos últimos 38 anos.