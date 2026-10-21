De fábrica a santuário: a incrível história do Monterey Bay Aquarium

Há mais de quatro décadas, uma antiga fábrica de conservas de sardinha no norte da Califórnia reabriu as portas sob um formato totalmente novo, tornando-se um aquário de destaque.

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A trajetória do espaço começou em julho de 1917, quando Knut Hovden abriu a fábrica que se tornaria a maior da Cannery Row, segundo o Monterey Bay Aquarium. Na época, a cidade de Monterey, localizada a cerca de 120 milhas ao sul de São Francisco, operava como uma área de destaque no empacotamento comercial do peixe.

Com o declínio da população marinha da espécie, a indústria local sofreu impactos expressivos. O cenário levou Hovden a mudar o foco do negócio para o enlatamento de lulas. Mesmo com a adaptação produtiva, o estabelecimento encerrou as atividades em 1973.

Cientistas marinhos planejaram revitalizar a região com a criação de um centro voltado a divulgar os ecossistemas locais. Nancy Burnett integrava a equipe de proponentes. Ela e a irmã, Julie Packard, estudaram biologia marinha na pós-graduação e defendiam a ampliação da conscientização sobre a Baía de Monterey e o oceano global.

A iniciativa recebeu uma doação de 57 milhões de dólares feita pelos pais de Nancy, por intermédio da David and Lucile Packard Foundation. A inauguração ocorreu em 20 de outubro de 1984, após seis anos de planejamento, registrando mais de 10 mil visitantes na abertura.

O Monterey Bay Aquarium em fevereiro de 2018 Créditos: depositphotos.com / AlessandraRC

Pioneirismo científico e conservação

O local reuniu marcos inéditos no setor:

tornou-se o primeiro grande aquário público com mostras permanentes dedicadas à fauna marinha regional, iniciativa que conduziu à criação do Monterey Bay National Marine Sanctuary em 1992;

apresentou de modo pioneiro uma floresta viva de algas kelp;

exibiu e devolveu tubarões-brancos juvenis à natureza com êxito;

estruturou o Sea Otter Program para fortalecer a resiliência costeira por meio da investigação de ameaças e da reinserção de filhotes encalhados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Julie Packard, atualmente na faixa dos 70 anos, segue como diretora-executiva da entidade, mesmo após a morte dos pais. A gestora afirmou: "cresci explorando os lugares naturais incríveis da Califórnia e sou apenas uma das muitas pessoas que se inspiraram neste pedaço muito especial de oceano". Em sua declaração, ela destacou o privilégio de liderar a equipe que apresentou a vida marinha a mais de 70 milhões de pessoas nos últimos 38 anos.