Podemos declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

O Podemos declarou oficialmente nesta quinta-feira (8/10) apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O anúncio ocorreu após reunião entre o candidato e lideranças da legenda, em Brasília. A presidente nacional do partido, Renata Abreu, afirmou que a decisão representa mais do que um apoio eleitoral e classificou a aliança como um “compromisso de responsabilidade com o futuro do nosso país”. Segundo ela, o Brasil deu um recado nas urnas de que deseja mudança e o partido não poderia se distanciar desse sentimento.

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A dirigente destacou o crescimento da legenda nas eleições deste ano. O Podemos elegeu 27 deputados federais, dois senadores e um governador, Daniel, do Pará. “O Podemos, um partido, um dos partidos que mais cresceu no Brasil, hoje somos 27 deputados federais, dois senadores, um governador aqui presente (…) vem hoje com muito carinho e responsabilidade declarar o apoio oficial nesse segundo turno ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro”, afirmou. No encontro, Flávio apareceu cercado por lideranças femininas do partido, entre elas Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, eleita deputada federal pelo Podemos.

Ao agradecer o apoio, Flávio afirmou que a aliança não representa um “alinhamento automático” nem uma “carta em branco”. Segundo o candidato, as propostas do partido serão incorporadas à discussão de um eventual governo. “Não é só um apoio formal de um partido, o que é óbvio que é importante, mas aqui a gente não está falando de alinhamento automático, a gente não está falando de uma carta em branco. (…) É um livro que a gente vai escrever junto, Renata”, disse.

Flávio também citou pautas apresentadas pelas integrantes do Podemos durante as conversas, principalmente o combate à violência contra a mulher e medidas voltadas às mães de crianças com deficiência, incluindo autismo. O candidato afirmou que pretende usar tecnologia para ampliar a proteção às mulheres e defendeu medidas de autonomia financeira para vítimas de violência. Sobre as mães atípicas, mencionou a criação de salas sensoriais nas escolas e a necessidade de suporte aos professores para lidar com crises de alunos com autismo.

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A adesão do Podemos amplia o apoio partidário formado em torno de Flávio no segundo turno. A legenda se soma ao PL, ao Republicanos e à Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, ao Novo, além dos apoios individuais de lideranças como Ronaldo Caiado.