Limpeza de hotel: truque simples deixa o box do chuveiro brilhando em um minuto
Técnica profissional remove manchas de sabão e sujeira encrustada; aprenda o método prático que transforma o banheiro de sua casa hoje mesmo
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Profissionais de limpeza de hotéis conseguem deixar a divisória do chuveiro totalmente limpa em apenas um minuto com um método prático. A higienização da casa costuma exigir muito tempo e dedicação, mas a aplicação de técnicas corretas simplifica a rotina doméstica e faz a residência parecer um hotel de luxo.
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O banheiro representa uma das partes da casa que mais demandam esforço e atenção. Por ser a estrutura mais visível do cômodo, a divisória do chuveiro é a que mais desperta preocupação com a limpeza, gerando ansiedade quando apresenta acúmulo de sujeira. O elemento pode fazer o ambiente parecer mais sujo do que realmente está, já que todos os membros da família o utilizam e sujam várias vezes ao dia.
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Preparo do limpador caseiro
Para colocar a técnica em prática, é preciso preparar um limpador próprio com ingredientes comuns da despensa:
vinagre, componente culinário fundamental para a fórmula caseira;
água, utilizada na proporção necessária para diluir a mistura;
bicarbonato de sódio, ingrediente de cozinha que combate a umidade e neutraliza odores.
Aplicação e ação rápida
O procedimento utiliza um frasco com pulverizador para aplicar a mistura de maneira uniforme:
misture o vinagre, a água e o bicarbonato de sódio dentro do frasco borrifador;
pulverize a solução sobre toda a extensão da divisória do chuveiro;
deixe o produto agir na superfície durante 15 minutos;
retire a mistura da divisória em apenas um minuto, alcançando o resultado desejado com mínimo esforço.
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A mesma solução pode ser aplicada sobre os azulejos do banheiro. O produto melhora o aspecto dessas superfícies e elimina a umidade que costuma se multiplicar pelas paredes.