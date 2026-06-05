5 soluções de limpeza caseiras e econômicas para o dia a dia

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Em 2026, com a alta nos preços dos produtos de limpeza e a crescente busca por alternativas mais naturais, muitas pessoas recorrem a soluções caseiras. Ingredientes simples como vinagre, bicarbonato de sódio e limão podem se transformar em auxiliares de limpeza eficientes para o cotidiano.

Preparar suas próprias misturas é mais fácil do que parece e ajuda a manter a casa limpa com economia. Confira cinco receitas práticas, mas lembre-se de suas limitações.

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Importante: Estas soluções caseiras são indicadas para limpezas básicas e não substituem produtos saneantes, que têm ação desinfetante comprovada por órgãos reguladores. Produtos industrializados passam por testes de segurança e eficácia que as misturas caseiras não têm. Sempre teste em uma área pequena e escondida antes de usar.

1. Limpador multiuso de vinagre

Misture partes iguais de vinagre de álcool branco e água em um frasco com borrifador. Esta solução é útil para limpar bancadas, pias e azulejos. O cheiro forte do vinagre evapora rapidamente, deixando a superfície higienizada. Atenção: não use em superfícies de mármore, granito ou porcelanato polido, pois o ácido pode causar manchas e corrosão.

2. Pasta desengordurante de bicarbonato

Para remover gordura acumulada no fogão ou no interior do forno, faça uma pasta grossa misturando bicarbonato de sódio com água aos poucos. Aplique sobre a sujeira, deixe agir por alguns minutos e esfregue com uma esponja. O poder abrasivo leve do bicarbonato ajuda a remover a gordura. Evite o uso prolongado em tecidos delicados, pois pode danificar as fibras.

3. Limpa-vidros e espelhos sem manchas

Em um borrifador, combine uma parte de vinagre branco para quatro partes de água. Borrife diretamente em vidros e espelhos. Para secar, utilize um pano de microfibra limpo ou folhas de jornal. O resultado é um brilho intenso, sem as manchas deixadas por muitos produtos comerciais.

4. Desodorizador de ambientes e tecidos

O bicarbonato de sódio é um excelente neutralizador de odores. Coloque um pouco do pó em um pote aberto dentro da geladeira para absorver cheiros indesejados. Para tecidos como tapetes e estofados, polvilhe o bicarbonato, deixe agir por cerca de 15 minutos e depois aspire bem.

5. Lustra-móveis natural

Para um brilho ocasional em móveis de madeira, misture duas partes de azeite de oliva para uma parte de suco de limão. Aplique uma pequena quantidade em um pano macio e passe sobre a superfície, seguindo os veios. Esta solução deve ser usada esporadicamente, pois produtos específicos para madeira oferecem melhor proteção a longo prazo e o azeite pode acumular resíduos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.