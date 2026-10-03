Filmes e Séries
Ben Affleck revela uso de inteligência artificial em novo filme da Netflix
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Affleck comparou a situação a um show de mágica, no qual o público perde parte da experiência caso conheça os truques antes da apresentação. Mesmo sem detalhar como utilizou a ferramenta, o diretor declarou que o longa é um bom exemplo de uso ético da tecnologia, por ser um filme muito humano. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Em “Sobrevivência”, o filho de um candidato a prefeito de Los Angeles é sequestrado. O político, interpretado por Affleck, e a esposa, vivida por Kerry Washington, tentam reunir o dinheiro do resgate, o que os leva a tomar decisões arriscadas. Também fazem parte do elenco Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz e Luis Gerardo Méndez. Foto: Divulgação
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O ator fundou, em 2022, a InterPositive, empresa que desenvolve ferramentas de inteligência artificial para a produção e a pós-produção de filmes, com sistemas treinados a partir de dados reais captados em sets controlados. A startup foi comprada pela Netflix em 2026 por 587 milhões de dólares, e Affleck assumiu o cargo de consultor sênior. Foto: Divulgação
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Nascido em 15 de agosto de 1972, em Berkeley, na Califórnia, Ben Affleck cresceu em Cambridge, no estado de Massachusetts, onde conheceu Matt Damon, amigo de infância e parceiro em diversos projetos. Ele começou a atuar ainda criança, na série educativa “The Voyage of the Mimi”, exibida pela emissora PBS em 1984. Foto: Reprodução Youtube
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Em 1997, Affleck e Damon estrelaram “Gênio Indomável”, junto de Robin Williams, filme com roteiro escrito pela dupla, que também interpretou os papéis principais da história. Os dois venceram o Oscar de Melhor Roteiro Original na cerimônia realizada em março de 1998. Em 2022, também fundaram a produtora Artists Equity, por meio da qual passaram a produzir seus projetos. Foto: Divulgação
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Como ator, Affleck estrelou grandes produções de Hollywood, como “Armageddon”, “Pearl Harbor” e “Garota Exemplar”, entre outras. Ele também interpretou o super-herói Batman, da DC, em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”, de 2016, e em “Liga da Justiça”, no universo de Zack Snyder. Foto: Divulgação
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O primeiro filme dirigido por Affleck foi “Medo da Verdade”, lançado em 2007. Depois, ele comandou “Atração Perigosa”, de 2010, “A Lei da Noite”, de 2016, e “Air: A História Por Trás do Logo”, de 2023. Affleck também dirigiu e estrelou “Argo”, que venceu o Oscar de Melhor Filme em 2013. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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