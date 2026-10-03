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Filmes e Séries

Ben Affleck revela uso de inteligência artificial em novo filme da Netflix

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Redação Flipar
  • Affleck comparou a situação a um show de mágica, no qual o público perde parte da experiência caso conheça os truques antes da apresentação. Mesmo sem detalhar como utilizou a ferramenta, o diretor declarou que o longa é um bom exemplo de uso ético da tecnologia, por ser um filme muito humano.
    Affleck comparou a situação a um show de mágica, no qual o público perde parte da experiência caso conheça os truques antes da apresentação. Mesmo sem detalhar como utilizou a ferramenta, o diretor declarou que o longa é um bom exemplo de uso ético da tecnologia, por ser um filme muito humano. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
  • Em “Sobrevivência”, o filho de um candidato a prefeito de Los Angeles é sequestrado. O político, interpretado por Affleck, e a esposa, vivida por Kerry Washington, tentam reunir o dinheiro do resgate, o que os leva a tomar decisões arriscadas. Também fazem parte do elenco Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz e Luis Gerardo Méndez.
    Em “Sobrevivência”, o filho de um candidato a prefeito de Los Angeles é sequestrado. O político, interpretado por Affleck, e a esposa, vivida por Kerry Washington, tentam reunir o dinheiro do resgate, o que os leva a tomar decisões arriscadas. Também fazem parte do elenco Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz e Luis Gerardo Méndez. Foto: Divulgação
  • O ator fundou, em 2022, a InterPositive, empresa que desenvolve ferramentas de inteligência artificial para a produção e a pós-produção de filmes, com sistemas treinados a partir de dados reais captados em sets controlados. A startup foi comprada pela Netflix em 2026 por 587 milhões de dólares, e Affleck assumiu o cargo de consultor sênior.
    O ator fundou, em 2022, a InterPositive, empresa que desenvolve ferramentas de inteligência artificial para a produção e a pós-produção de filmes, com sistemas treinados a partir de dados reais captados em sets controlados. A startup foi comprada pela Netflix em 2026 por 587 milhões de dólares, e Affleck assumiu o cargo de consultor sênior. Foto: Divulgação
  • Nascido em 15 de agosto de 1972, em Berkeley, na Califórnia, Ben Affleck cresceu em Cambridge, no estado de Massachusetts, onde conheceu Matt Damon, amigo de infância e parceiro em diversos projetos. Ele começou a atuar ainda criança, na série educativa “The Voyage of the Mimi”, exibida pela emissora PBS em 1984.
    Nascido em 15 de agosto de 1972, em Berkeley, na Califórnia, Ben Affleck cresceu em Cambridge, no estado de Massachusetts, onde conheceu Matt Damon, amigo de infância e parceiro em diversos projetos. Ele começou a atuar ainda criança, na série educativa “The Voyage of the Mimi”, exibida pela emissora PBS em 1984. Foto: Reprodução Youtube
  • Em 1997, Affleck e Damon estrelaram “Gênio Indomável”, junto de Robin Williams, filme com roteiro escrito pela dupla, que também interpretou os papéis principais da história. Os dois venceram o Oscar de Melhor Roteiro Original na cerimônia realizada em março de 1998. Em 2022, também fundaram a produtora Artists Equity, por meio da qual passaram a produzir seus projetos.
    Em 1997, Affleck e Damon estrelaram “Gênio Indomável”, junto de Robin Williams, filme com roteiro escrito pela dupla, que também interpretou os papéis principais da história. Os dois venceram o Oscar de Melhor Roteiro Original na cerimônia realizada em março de 1998. Em 2022, também fundaram a produtora Artists Equity, por meio da qual passaram a produzir seus projetos. Foto: Divulgação
  • Como ator, Affleck estrelou grandes produções de Hollywood, como “Armageddon”, “Pearl Harbor” e “Garota Exemplar”, entre outras. Ele também interpretou o super-herói Batman, da DC, em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”, de 2016, e em “Liga da Justiça”, no universo de Zack Snyder.
    Como ator, Affleck estrelou grandes produções de Hollywood, como “Armageddon”, “Pearl Harbor” e “Garota Exemplar”, entre outras. Ele também interpretou o super-herói Batman, da DC, em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”, de 2016, e em “Liga da Justiça”, no universo de Zack Snyder. Foto: Divulgação
  • O primeiro filme dirigido por Affleck foi “Medo da Verdade”, lançado em 2007. Depois, ele comandou “Atração Perigosa”, de 2010, “A Lei da Noite”, de 2016, e “Air: A História Por Trás do Logo”, de 2023. Affleck também dirigiu e estrelou “Argo”, que venceu o Oscar de Melhor Filme em 2013.
    O primeiro filme dirigido por Affleck foi “Medo da Verdade”, lançado em 2007. Depois, ele comandou “Atração Perigosa”, de 2010, “A Lei da Noite”, de 2016, e “Air: A História Por Trás do Logo”, de 2023. Affleck também dirigiu e estrelou “Argo”, que venceu o Oscar de Melhor Filme em 2013. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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