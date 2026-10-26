Agree lança escola de IA voltada ao agronegócio

A Agree, fintech especializada em tecnologia para o crédito rural, já estruturou centenas de operações que, juntas, superam R$ 2 bilhões. A partir dessa experiência com produtores rurais e instituições financeiras, a empresa lança a IAgree, escola de inteligência artificial voltada a profissionais e empresas do agronegócio.

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A escola leva para a capacitação o conhecimento das rotinas e dos processos do setor acumulado pela Agree. A programação reúne webinars, workshops, formações e treinamentos corporativos para ensinar como aplicar IA no trabalho, com foco inicial na área financeira.

A proposta é formar profissionais do agronegócio para a era da inteligência artificial, preparando-os para acompanhar as mudanças do mercado de trabalho. O aprendizado busca desenvolver a capacidade de reconhecer onde a IA pode ajudar, incorporá-la às tarefas do dia a dia e avaliar seus resultados com critério.

O ensino considera a rotina de fazendas, revendas e cooperativas, com aplicações em diferentes ferramentas de inteligência artificial. Entre os temas estão o uso de IA para organizar documentos, trabalhar com planilhas e consolidar informações para relatórios. Após a frente financeira, a expansão deverá contemplar crédito e gestão.

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“Muitos profissionais já experimentaram ferramentas de inteligência artificial, mas ainda têm dificuldade para usá-las nas tarefas do dia a dia. Queremos preparar essas pessoas para um mercado em que saber trabalhar com IA se torna parte da atuação profissional. Isso envolve entender como aplicar a tecnologia à própria rotina e conferir o que ela entrega”, explica Rayssa de Melo, sócia-fundadora da Agree.