'Dom de iludir', nova série da Netflix, aposta na fórmula das novelas

A Netflix chama de melodrama a série “Dom de iludir”. O termo dá um verniz sofisticado à trama curta e acelerada, com ritmo de seriado, mas repleta de atores e temas típicos das telenovelas.

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Uma família rica, encabeçada por Marieta Severo, entra em conflito com golpistas liderados por José de Abreu. Os dois artistas construíram carreiras longevas nos folhetins da Globo e tiveram contratos que duraram cerca de 40 anos. Severo deixou a emissora em 2022; Abreu, em 2020.



Elenco “global”

A Netflix escalou ainda Nanda Costta, a protagonista da novela “Salve Jorge” (2012), e Alice Wegmann, que fez o remake de “Vale tudo” no ano passado. A direção é de Mauro Mendonça Filho, outro ex-funcionário da Globo.



Embora frequentemente associado à telenovela, o melodrama é um modo de contar histórias que vale para qualquer formato. As emoções vêm à frente, geralmente com exagero. Conflitos morais, traições e injustiças são bem-vindos.



Todos esses ingredientes compõem “Dom de iludir”. Marieta Severo interpreta Lúcia Rossetti, colecionadora de obras de arte que não se dá bem com a filha, a mimada Maíra (Alice Wegmann). A história recorrente nas telenovelas é reapresentada aqui com mais violência e malícia.



Quando a jovem aparenta desenvolver uma doença grave, com crises de convulsão, Lúcia decide ir além da medicina e procura o tratamento de suposta terapeuta espiritual. Irina (Nanda Costta) prega a paz, mas esconde fazer parte de uma quadrilha de assaltantes.



Muita coisa em “Dom de iludir” é mentira. Maíra parece realmente adoentada, sua mãe se mostra manipulável e Irina surge como curandeira eficiente. Essas impressões somem após os primeiros episódios.



As reviravoltas espalhadas pelos 10 capítulos aproximam “Dom de iludir” dos seriados, diz a roteirista Mirna Nogueira. Para ela, a sensação novelesca está na forma como as intrigas familiares são apresentadas, com exageros e escândalos. Nogueira escreveu a série em parceria com Diane Maia. Antes, criou “Cidade invisível” (Netflix).



O roteiro aborda a luta de classes ao pôr uma família pobre para ludibriar gente rica. Os golpistas começam retratados como vilões, mas logo apresentam o debate sobre falta de oportunidade nas periferias do Rio de Janeiro. Lúcia Rossetti, a vítima do golpe deles, enriqueceu com o mercado de arte e mora em um apartamento enorme na área nobre do Rio.



O que começa como um golpe pontual logo se transforma em crime com várias pessoas envolvidas. Marieta Severo diz que foi fácil compreender os gostos de Lúcia, porque ficou um ano casada com Carlos Vergara, influente artista plástico. O período ao lado dele ajudou a atriz a entender por que a personagem leva tão a sério os negócios do marido, morto no primeiro episódio.



“Tive a sorte de conviver com o mundo artístico do Rio de Janeiro desde a adolescência. Me alimentei e fui formada por isso”, afirma.



A atriz repete antiga parceria com o diretor Mauro Mendonça Filho, com quem fez a comédia “A grande família” e o drama erótico “Verdades secretas”, na Globo.



Marieta, de 79 anos, que prefere trabalhar no cinema ou em tramas curtas como “Dom de iludir”, não deve voltar às telenovelas. “Ter tempo de errar é precioso. Fazer poucas cenas por dia, receber o roteiro fechado, isso dá valor à obra”, afirma.



Tendência

A nova série se junta a produções de streaming que apostam no melodrama e em atores consagrados da televisão. É o caso de “Beleza fatal”, da HBO Max, com Camila Pitanga, e de “Pedaço de mim”, da própria Netflix, protagonizada por Juliana Paes.



“Os seriados contemporâneos estão impregnados de melodrama. Ao mesmo tempo, as telenovelas vêm incorporando a estrutura seriada”, afirma a dramaturga Rosane Svartman no livro “Autoria e gênero na telenovela brasileira”. (Guilherme Luis)

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“DOM DE ILUDIR”

• Brasil, 2026, 10 episódios. De Mirna Nogueira e Diane Maia. Direção: Mauro Mendonça Filho. Com Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta. Disponível na Netflix