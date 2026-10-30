Kavak chega aos dez anos e expande seu modelo de negócios

A Kavak completa dez anos com uma operação que vai além da compra e venda de carros usados. Criada no México em 2016, a empresa evoluiu de um marketplace de seminovos para uma plataforma que integra financiamento, logística e tecnologia, com atuação na América, Europa e Oriente Médio. A transformação acompanha desafios identificados pela companhia ao longo de sua trajetória, como a informalidade do mercado de veículos usados e a dificuldade de acesso ao crédito.

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Em 2025, a plataforma global realizou cerca de 120 mil transações e, atualmente, entre 60% e 65% dos carros vendidos mensalmente pela empresa são financiados. Ao longo de sua história, a companhia já concedeu mais de US$ 1 bilhão em financiamento. A tecnologia desenvolvida para sustentar a operação também passou a ser disponibilizada para outros participantes do mercado. Hoje, as soluções criadas pela Kavak atendem a mais de 5 mil parceiros do setor automotivo em diferentes regiões do mundo.



“Começamos pela compra e venda de carros usados, mas descobrimos que, para alcançar o impacto que buscávamos, precisávamos construir muito mais: facilitar o financiamento, resolver a logística e incorporar inteligência artificial aos nossos processos para construir uma plataforma integral. Agora, por meio do nosso marketplace, estamos colocando essas capacidades à disposição de cada vez mais empresas do ecossistema automotivo”, afirma Carlos García Ottati, fundador e CEO da Kavak.

IA aplicada à operação

A inteligência artificial passou a conectar diferentes etapas da operação da Kavak. Dados de mercado e informações dos veículos são utilizados para estimar preços de compra e venda, enquanto ferramentas digitais apoiam diagnósticos mecânicos e modelos de risco auxiliam na avaliação de solicitações de financiamento.



A tecnologia também é utilizada para identificar possíveis irregularidades em documentos e identidades antes da conclusão de uma transação. A partir dos dados gerados pelas próprias operações, a companhia aprimora seus modelos para entender a demanda por veículos, a localização dessa demanda e as necessidades de financiamento de diferentes perfis de clientes.

A Kavak também incorporou a Draiver, sua plataforma de logística veicular, para gerenciar o transporte e a operação dos carros ao longo de seu ciclo de vida. Para os próximos anos, a companhia pretende ampliar sua presença, oferecer mais alternativas de financiamento e levar suas soluções tecnológicas a um número maior de empresas do setor automotivo.

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A estratégia é ampliar o acesso às capacidades desenvolvidas pela Kavak e tornar mais eficientes os processos relacionados à compra, venda, financiamento e movimentação de veículos.