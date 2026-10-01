China Eastern Airlines Apresenta Avanços em Tecnologias Digitais e Inteligentes na 4ª Conferência de Aviação da CATA

XANGAI, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A China Eastern Airlines (CEAir) apresentou seus avanços em tecnologias digitais e inteligentes nas áreas de suporte às operações, serviços de passageiros, manutenção de aeronaves e carga aérea na Quarta Conferência e Exposição de Aviação da CATA, realizada em Pequim no final de setembro pela Associação de Transporte Aéreo da China (CATA).

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No seu estande de exposição, a companhia aérea apresentou suas aplicações de IA na aviação civil por meio de protótipos físicos, modelos de equipamentos, exibições multimídia, demonstrações interativas e transmissões ao vivo.

Um sistema de braço robótico flexível com IA para a organização de refeições foi um dos principais destaques na seção de serviços de bordo inteligentes. Seus efetores terminais adaptativos podem agarrar com flexibilidade e posicionar com precisão alimentos de diferentes tipos e formas, para a organização automatizada das refeições a bordo.

Um robô de serviço, um robô de manuseio de bagagens e um robô de quatro patas para orientação de transferência, desenvolvidos pela companhia aérea e equipados com recursos de grande modelo, foram exibidos na seção de serviços inteligentes para passageiros.

A companhia aérea também demonstrou sua plataforma de gerenciamento de rede desenvolvida internamente e baseada em IA, que viabiliza que os visitantes vejam em tempo real a localização das aeronaves de fuselagem larga da CEAir em todo o mundo e os satélites usados para a conexão com a Internet durante o voo.

A conectividade ar-terra é uma área fundamental da iniciativa de desenvolvimento digital e inteligente da CEAir. Desde julho de 2026, a companhia aérea oferece Wi-Fi gratuito a bordo em todos os seus voos com aeronaves de fuselagem larga, passando a ser uma das primeiras grandes companhias aéreas do mundo a oferecer Wi-Fi a bordo como um serviço padrão disponível para todos os passageiros.

Outras melhorias digitais e inteligentes em exposição incluíram equipamentos inteligentes para logística de cadeia de frio para alimentos frescos, tratores de bagagem autônomos, hangares modulares e terminais digitais.

As operações da CEAir com a aeronave C919 também chamaram bastante atenção.

Até o momento, sua frota de C919 já conta com 17 aeronaves, operações em 23 rotas importantes que conectam 14 cidades. A frota já realizou mais de 30 mil voos comerciais e transportou mais de 4 milhões de passageiros.

Na cerimônia de abertura do evento, o projeto da CEAir sobre as principais tecnologias para operações em larga escala do C919 ocupou o segundo lugar nos prêmios de ciência e tecnologia de 2025 na aviação civil.

Com uma rede global de rotas com 945 destinos em 145 países e regiões e uma frota moderna composta por mais de 850 aeronaves, a companhia aérea pode atender a 150 milhões de passageiros por ano.

Website: http://www.ceair.com/

Contato: Caowei

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9837639)