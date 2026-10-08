Reabilitação pós-AVC: angiologista explica novas abordagens

Outubro é reconhecido como o mês de conscientização e prevenção ao acidente vascular cerebral (AVC), que reforça a importância de reconhecer rapidamente os sinais e buscar atendimento de emergência. A campanha deste ano da World Stroke Organization, “Every M1nute Counts”, chama atenção justamente para o impacto do tempo: diante de um AVC, cada minuto pode fazer diferença para preservar funções e aumentar as possibilidades de recuperação.



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Dados reunidos pela Sociedade Brasileira de AVC mostram que 89.490 pessoas morreram pela doença em 2025. Somente entre janeiro e março de 2026 foram registrados 20.461 óbitos, o que representa mais de nove mortes por hora, em média.



Além da mortalidade, há o impacto sobre quem sobrevive. Estimativas baseadas em registros epidemiológicos brasileiros apontam para algo entre 232 mil e 344 mil novos casos por ano, o equivalente a aproximadamente 978 casos por dia, praticamente um novo AVC a cada 1,5 a 2 minutos no país.



Alterações de movimento, fala, linguagem, memória, atenção, equilíbrio e autonomia podem permanecer após o evento. Nesse processo, ganha importância a neuroplasticidade, capacidade do sistema nervoso de modificar e reorganizar suas conexões em resposta a estímulos e experiências.



“Quando conseguimos atender um AVC rapidamente, o primeiro objetivo é preservar a vida e reduzir a extensão da lesão. Depois começa outro desafio: recuperar, dentro das possibilidades de cada caso, as funções e a autonomia desse paciente. E a capacidade de reorganização do cérebro tem um papel importante nesse processo”, explica o angiologista Álvaro Pereira, doutor em cirurgia vascular pela Divisão de Bioengenharia do Incor-HCFMUSP e pós-doutor pelo B&H Hospital – Harvard.



Novas tecnologias entram no campo da neurorreabilitação



Além das terapias já utilizadas na reabilitação, pesquisadores estudam recursos capazes de atuar sobre processos biológicos relacionados ao funcionamento e à recuperação cerebral.



Entre essas abordagens está a fotobiomodulação transcraniana (FBMt), técnica não invasiva que utiliza luz vermelha ou infravermelha próxima em parâmetros específicos aplicada sobre a região da cabeça.



Pesquisas investigam sua ação sobre mecanismos como função mitocondrial, produção de energia celular, fluxo sanguíneo cerebral, resposta inflamatória, estresse oxidativo, fatores neurotróficos e neuroplasticidade. Uma revisão recente dedicada ao AVC reúne resultados de estudos experimentais e ensaios clínicos e discute o potencial da tecnologia nesse contexto.



“A fotobiomodulação atua em mecanismos importantes para o funcionamento do tecido cerebral como metabolismo celular, circulação e modulação da resposta inflamatória. Quando integrada à reabilitação, pode ajudar a criar condições biológicas mais favoráveis para a resposta aos estímulos terapêuticos. A ideia é somar às estratégias já utilizadas por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais, ampliando os recursos disponíveis durante o processo de recuperação do paciente”, explica Álvaro.



A forma de utilização, a frequência das aplicações e sua associação com outras abordagens devem ser avaliadas caso a caso pela equipe profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, considerando o quadro clínico, os objetivos terapêuticos e sua evolução.



“Quando falamos em recuperação após um AVC, não existe uma estratégia única que sirva para todos os pacientes. A fotobiomodulação pode ser considerada dentro do processo de reabilitação levando em conta as características e os objetivos de cada pessoa. Essa decisão precisa ser individualizada pela equipe que acompanha o caso”, comenta Álvaro. “A neuroreabilitação é construída a partir da resposta de cada paciente. Quanto mais compreendemos os mecanismos envolvidos na recuperação cerebral, mais possibilidades temos de integrar diferentes recursos de maneira coerente dentro desse processo”, afirma.



Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e outras áreas da neuroreabilitação trabalham com estímulos direcionados às funções comprometidas. Movimentos, palavras, exercícios de linguagem e tarefas do cotidiano podem precisar ser repetidos diversas vezes para estimular processos de aprendizagem e reorganização das redes neurais.



“Na reabilitação, repetir não significa simplesmente fazer a mesma coisa várias vezes. Existe um objetivo por trás daquele estímulo. O profissional observa o que foi comprometido, o que está preservado e, a partir disso, constrói estratégias para estimular determinadas funções”, afirma o especialista.

A recuperação também varia de pessoa para pessoa, de acordo com fatores como localização e extensão da lesão, idade, tempo transcorrido desde o AVC e condições clínicas. “Não existe uma fórmula única para a reabilitação após um AVC. Cada paciente chega com uma história, uma lesão e necessidades diferentes. O acompanhamento precisa ser construído e ajustado conforme essa pessoa evolui”, acrescenta o médico.

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“Às vezes, recuperar autonomia significa voltar a caminhar. Em outro paciente, pode significar conseguir se comunicar, se alimentar sozinho, compreender uma conversa ou realizar novamente uma atividade simples da rotina. É preciso olhar para a pessoa como um todo”, diz.