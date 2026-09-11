AVC causa 11 mortes por dia em Minas: como reduzir os riscos?

Onze pessoas morrem por dia, em média, vítimas de acidente vascular cerebral (AVC) em Minas Gerais, conforme dados do último levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O estudo apontou 4.196 óbitos no estado em 2024, sendo o AVC a sétima maior causa de morte entre os mineiros naquele ano.

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Uma pesquisa divulgada em 2026 pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) mostra que a mortalidade por AVC não se distribui da mesma forma pelo território mineiro. O trabalho identificou áreas de maior risco principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Leste de Minas.

Em uma das análises, que considerou os 853 municípios mineiros entre 2014 e 2022, os pesquisadores encontraram associação entre maior mortalidade por AVC e piores indicadores de saúde, educação e segurança pública.

O estudo também chama a atenção para diferenças socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde entre as regiões do estado. Os números chamam a atenção para a saúde cardiovascular neste Setembro Vermelho, mês dedicado à prevenção das doenças do coração. Embora o AVC aconteça no cérebro, muitos dos fatores que aumentam o risco estão ligados à saúde do coração e dos vasos sanguíneos.

“Muitos dos fatores que aumentam o risco de AVC são conhecidos e podem ser controlados. Hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tabagismo e sedentarismo estão entre eles. O problema é que algumas dessas alterações podem permanecer por anos sem causar sintomas, por isso a prevenção precisa começar antes de a pessoa apresentar algum sintoma”, explica a cardiologista Luciana Neiva, do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica.

De acordo com a especialista, além do controle da pressão arterial, da adoção de hábitos de vida mais saudáveis e da avaliação do histórico pessoal e familiar, alguns exames ajudam o médico a identificar alterações relacionadas ao risco cardiovascular.

“O perfil lipídico permite avaliar o colesterol total e suas frações, como LDL e HDL, além dos triglicérides. A glicemia e a hemoglobina glicada ajudam na investigação do diabetes. Dependendo do perfil do paciente, o médico pode solicitar outros marcadores, como a lipoproteína e a PCR ultrassensível, para complementar essa avaliação”, explica Luciana.

Somado aos exames de sangue, outros métodos podem ser usados para avaliar o funcionamento do coração. A indicação varia de acordo com a idade, os sintomas, o histórico familiar e os fatores de risco de cada pessoa.

“Exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter e MAPA podem ser utilizados em diferentes situações para investigar a saúde cardiovascular. Cada um avalia aspectos específicos, como o ritmo do coração, sua estrutura e o comportamento da pressão arterial ao longo do dia. A escolha depende da avaliação médica e das características de cada paciente”, afirma a cardiologista.

A prevenção também passa pelas escolhas do dia a dia. Manter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física regularmente são hábitos que ajudam a proteger a saúde cardiovascular. Consultas periódicas e acompanhamento médico completam esses cuidados, especialmente para quem tem histórico familiar ou outros fatores de risco.

No caso do AVC, também é importante reconhecer rapidamente os sinais de alerta. Fraqueza ou formigamento súbito em um lado do corpo, dificuldade para falar ou compreender, alteração repentina da visão, perda de equilíbrio e dor de cabeça intensa e inesperada exigem atendimento imediato. Quanto mais rápido o paciente recebe assistência, maiores são as chances de reduzir as sequelas.

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