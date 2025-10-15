Assine
AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil

Doença causou 85.442 óbitos no Brasil em 2024 e 42.884 no primeiro semestre de 2025; quanto antes o paciente chegar ao hospital, menores as chances de sequelas

15/10/2025 16:00

Em casos de emergência, é importante ligar imediatamente para o número 192
Em casos de emergência, é importante ligar imediatamente para o número 192

O acidente vascular cerebral (AVC) continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil. De acordo com dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, a doença causou 75.699 mortes em 2019, número que subiu para 87.856 em 2022, caiu para 85.112 em 2023 e voltou a crescer em 2024, com 85.442 óbitos. Esses índices colocam o AVC como a segunda principal causa de morte no país, atrás apenas das doenças cardiovasculares.

No primeiro semestre de 2025, foram registradas 42.884 mortes por AVC, sendo 6.737 em janeiro, 6.232 em fevereiro, 6.818 em março, 6.938 em abril, 7.991 em maio e 8.168 em junho.

Este mês é marcado pelo Dia Mundial de Prevenção do AVC, lembrado em 29 de outubro. A data tem como objetivo ampliar a conscientização da população sobre os fatores de risco, sinais de alerta e medidas de prevenção.

O neurologista do Hospital Japonês Santa Cruz, Flávio Sallem, destaca que a informação e a rapidez no atendimento são determinantes para reduzir sequelas. “O AVC pode acontecer de forma súbita e exige intervenção imediata. Quanto mais rápido o paciente chega ao hospital, maiores são as chances de recuperação sem sequelas graves. Reconhecer os sinais e agir rápido faz toda a diferença”, alerta o especialista.

Sinais de alerta

Para identificar os sinais, existe um método simples que pode salvar vidas, o acrônimo SAMU.

  • O “S” lembra o sorriso, que pode ficar torto
  • O “A” representa o braço, que pode perder força repentinamente
  • O “M” é a mensagem, já que a fala pode ficar enrolada ou confusa
  • O “U” reforça a urgência, indicando a necessidade de acionar imediatamente o serviço de emergência pelo número 192

Segundo o especialista, até 90% dos casos poderiam ser evitados com hábitos de vida saudáveis, como controlar a pressão arterial, praticar atividades físicas, manter uma alimentação equilibrada e não fumar. “Informação salva vidas e a prevenção é o caminho mais eficaz para reduzir os impactos do AVC na sociedade”, afirma o especialista.

