Assine
overlay
Início Bem viver
COMPORTAMENTO

Coração de torcedor sofre mesmo?

Especialista explica o que acontece no organismo durante uma partida decisiva

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/06/2026 09:00 - atualizado em 11/06/2026 09:00

compartilhe

SIGA
×
O organismo interpreta determinados momentos da partida como situações de alerta
O organismo interpreta determinados momentos da partida como situações de alerta crédito: Magnific/Freepik

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente esta semana e, junto com ela, chega uma velha conhecida dos brasileiros: a montanha-russa de emoções que acompanha cada jogo, especialmente os da seleção brasileira. Ansiedade antes do apito inicial, nervosismo durante os lances decisivos, explosões de alegria nos gols e momentos de frustração a cada oportunidade perdida de balançar as redes. Mas será que essas emoções afetam verdadeiramente o coração de quem torce? Segundo especialistas, a resposta é sim.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o cardiologista da Hapvida, Maurício Macias, as emoções intensas vividas por torcedores durante uma partida provocam reações fisiológicas reais no organismo. "Durante um jogo de futebol, o torcedor pode passar por emoções muito intensas, desde uma alegria extrema até ansiedade, estresse ou raiva. Essas emoções provocam a liberação de adrenalina e outras substâncias que levam ao aumento da pressão arterial, elevação da frequência cardíaca e até arritmias", explica.

O fenômeno acontece porque o organismo interpreta determinados momentos da partida como situações de alerta. Quando isso ocorre, entra em ação o chamado sistema nervoso simpático, responsável por preparar o corpo para situações de emergência. Como consequência, o coração bate mais rápido e com mais força. "É exatamente por isso que muitas pessoas relatam a sensação de que o coração está saindo pela boca durante uma cobrança de pênalti ou um lance decisivo. O cérebro entende aquela situação como emocionalmente muito importante e libera substâncias como adrenalina, noradrenalina e dopamina, que colocam o corpo em estado de alerta máximo", afirma o especialista.

Além do aumento dos batimentos cardíacos, a pressão arterial também pode subir significativamente durante uma partida. Segundo Maurício Macias, a combinação entre estresse emocional e descarga de adrenalina provoca um aumento do volume de sangue bombeado pelo coração, ao mesmo tempo em que os vasos sanguíneos ficam mais contraídos. "O resultado é mais sangue circulando contra vasos mais estreitos, o que favorece a elevação da pressão arterial. Em pessoas saudáveis, isso normalmente não traz consequências mais graves. Mas em quem já possui hipertensão, doença coronariana, arritmias ou outros problemas cardíacos, o risco aumenta consideravelmente", alerta.

Cuidados

Por isso, os especialistas recomendam atenção especial aos torcedores que já convivem com doenças cardiovasculares. Nesses casos, a combinação entre fortes emoções e fatores de risco pode funcionar como gatilho para eventos mais graves, incluindo infartos e complicações cardíacas.

Outro fator que merece atenção durante a Copa é o tradicional combo de bebidas alcoólicas, energéticos e alimentos gordurosos consumidos durante os jogos. Segundo o cardiologista, essa associação pode aumentar ainda mais a sobrecarga sobre o organismo. "Imagine um corpo já submetido a uma intensa descarga de adrenalina, em estado de alerta, associado a fatores de risco como hipertensão, diabetes ou doença coronariana. Quando se acrescenta álcool em excesso, energéticos e alimentação muito gordurosa, cria-se um cenário extremamente desfavorável para o sistema cardiovascular", destaca.

Leia Mais

Para os torcedores que possuem alguma condição cardíaca, a orientação é manter os cuidados médicos em dia durante o período da competição. Isso inclui tomar corretamente os medicamentos prescritos, evitar excessos, manter-se hidratado e procurar alimentação mais leve durante as partidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, alguns sinais exigem atendimento médico imediato. Dor ou aperto no peito, falta de ar, tontura, desmaios, suor frio e sensação intensa de mal-estar não devem ser ignorados. "A emoção faz parte da experiência de torcer. O importante é que as pessoas aproveitem esse momento com responsabilidade. Com os cuidados adequados, é possível vibrar com a seleção sem colocar a saúde em risco", acrescenta Maurício Macias.

Tópicos relacionados:

comportamento copa copa-do-mundo coracao torcedor

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay