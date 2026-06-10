Caneta emagrecedora e Copa: guia para curtir os jogos sem passar mal

O clima de Copa do Mundo, com reuniões de amigos para assistir aos jogos da Seleção Brasileira, traz à tona o tradicional churrasco com cerveja e petiscos. Para quem usa as "canetas emagrecedoras", conhecidas como análogos de GLP-1, a combinação de excessos e ansiedade pode levar a um mal-estar no pós-jogo.

A médica nutróloga da Kora Saúde, Sandra Fernandes, explica que essas medicações retardam o esvaziamento do estômago para promover saciedade. Com isso, comidas pesadas demoram mais tempo para serem digeridas.

Segundo a especialista, o erro mais comum é esquecer que o estômago funciona em um ritmo mais lento. O consumo de carnes gordurosas, frituras ou álcool em volumes habituais sobrecarrega o sistema digestivo. O resultado pode aparecer ainda durante o jogo: náuseas, azia, refluxo e sensação de estufamento.

Guia para petiscar sem passar mal

Sandra Fernandes oferece dicas para quem está em tratamento e quer aproveitar as confraternizações da Copa:

Escolha o espetinho certo

No churrasco, opte por cortes magros como filé mignon, maminha, espetinho de frango sem pele ou lombo suíno. O perigo está nos alimentos ultraprocessados e gordurosos, como linguiça, coração de galinha, frituras e queijos amarelos, que exigem maior esforço digestivo e podem causar forte mal-estar.

Mastigue devagar

A ansiedade dos jogos leva as pessoas a comerem de forma rápida e automática. Mastigue bem cada pedaço. Como os análogos de GLP-1 antecipam a saciedade, comer devagar permite que o cérebro processe a informação de que o estômago já está cheio, evitando excessos.

Cuidado com o álcool

Bebidas alcoólicas exigem cautela. O álcool pode irritar a mucosa gástrica, que fica mais sensível com o tratamento, e intensificar episódios de hipoglicemia, tontura e náuseas. Se decidir beber, nunca o faça de estômago vazio e alterne cada gole com um copo de água para se manter hidratado.

Prefira acompanhamentos leves

Use acompanhamentos para dar volume ao prato sem pesar. Escolha vegetais grelhados, como abobrinha e berinjela, vinagrete e saladas folhosas. Carboidratos como pão de alho ou batatas devem ser consumidos com moderação.

Não chegue com fome

Ficar horas sem se alimentar esperando pelo churrasco é uma armadilha que aumenta a chance de comer por impulso. Faça um lanche leve, como uma fruta ou iogurte, antes de sair de casa.

A médica conclui que é possível participar das comemorações, comer uma carne e celebrar, desde que se respeite o novo ritmo do corpo. Comer com atenção plena é o esquema tático para garantir a saúde e a diversão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.