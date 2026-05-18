Risco invisível: a verdade por trás das canetas emagrecedoras baratas

A Polícia Federal (PF) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciaram no mês passado a Operação Heavy Pen, uma ação simultânea em 11 estados contra a produção e venda ilegal de canetas emagrecedoras. Até março deste ano, mais de 54 mil unidades de produtos falsificados já haviam sido apreendidas em todo o país. Apenas no segundo semestre de 2025, foram importados mais de 100 kg de insumos farmacêuticos de origem irregular, volume suficiente para a preparação de aproximadamente 20 milhões de doses.

Os números revelam uma realidade que vai muito além do mercado paralelo: há uma cadeia clandestina, bem estruturada, injetando substâncias de composição desconhecida em pessoas que acreditam estar fazendo um tratamento seguro. A maioria dos pacientes que recorrem a canetas de fontes não autorizadas acredita estar comprando o mesmo produto disponível nas farmácias, apenas por um preço mais acessível.

Pode ser qualquer coisa

Gustavo Sá, médico nutrólogo, explica por que essa lógica é perigosa. "O que está dentro daquela caneta pode ser qualquer coisa. Insumo sem identificação de origem, sem controle de esterilização, sem dose rastreável. O paciente não está economizando no tratamento, está apostando com a própria saúde".

Entre as principais irregularidades identificadas pela Anvisa nas farmácias interditadas estão:

Falhas nos processos de esterilização

Ausência de rastreabilidade dos insumos

Deficiências graves no controle de qualidade da produção de medicamentos injetáveis

Problemas que, no caso de uma substância administrada diretamente na corrente sanguínea, podem ter consequências imediatas e graves.

Os riscos que os dados já comprovam

Não se trata apenas de um risco teórico. Em Santa Catarina, pelo menos quatro casos de efeitos colaterais neurológicos foram associados ao uso de canetas emagrecedoras ilegais. Em fevereiro de 2026, a Anvisa emitiu um alerta específico sobre o risco de pancreatite relacionado ao uso dessas substâncias sem controle de qualidade.

"Pancreatite, reações neurológicas, infecções por contaminação. Estamos falando de complicações sérias, que exigem internação e que poderiam ter sido completamente evitadas com um tratamento conduzido dentro dos protocolos corretos", reforça.

No entanto, o que mais surpreende nos dados recentes não é a existência do mercado ilegal, mas a sua dimensão. A Operação Heavy Pen, por exemplo, cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e 24 ações de fiscalização, com alvos que incluíam laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas suspeitas de operar fora das normas sanitárias, em estados que vão do Espírito Santo ao Pará.

Como identificar uma caneta falsa?

A caneta emagrecedora é um medicamento de alto impacto metabólico e só deve ser prescrita, adquirida e acompanhada por um médico habilitado. Desconfie de preços muito abaixo do mercado, de ofertas em redes sociais e de produtos sem registro visível da Anvisa na embalagem.

Além disso, atente-se a bula do produto caso esteja em língua estrangeira. As canetas legais no Brasil devem conter informações em português. Rótulos mal colados, erros ortográficos e impressões de má qualidade também devem ser observados com atenção.

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Cabe ressaltar que produtos anunciados como importados do Paraguai frequentemente não têm autorização da Anvisa. "Meu papel como médico não é apenas prescrever. É garantir que o paciente tenha acesso a um produto seguro, na dose certa, com acompanhamento adequado. Tratamento de obesidade é medicina, e medicina séria não tem atalho."