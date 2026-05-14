Suplementação evita reganho de peso após uso de canetas emagrecedoras

Conhecidas como canetas emagrecedoras, os medicamentos análogos ao hormônio GLP-1 revolucionaram o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Elas funcionam promovendo uma saciedade prolongada, controlando o açúcar no sangue e ajudando a reduzir o peso corporal de forma significativa.

Apesar da comprovada eficácia no emagrecimento, especialistas alertam para um ponto crítico: a perda de peso induzida por GLP-1 precisa acontecer com uma estratégia nutricional bem estruturada, pois há risco de reganho de peso.

Estudos publicados em 2024 na revista Obesity Pillars demonstram que o uso desses medicamentos pode reduzir a ingestão calórica diária em até 39%, o que estimula a busca pela solução. De acordo com o relatório do Itaú BBA, em 2025, os agonistas de GLP-1, grupo que reúne as canetas emagrecedoras, movimentaram cerca de R$ 10 bilhões no Brasil, e a tendência é que alcance cerca de R$ 50 bilhões até 2030.

Com esse alerta de profissionais da saúde, a busca por estratégias nutricionais que aliem perda de peso, performance e bem-estar a longo prazo tem impulsionado a procura por soluções complementares.

Perda de massa e nutrientes essenciais

“A diminuição do apetite, embora desejada, impacta diretamente o consumo de proteínas, vitaminas e minerais essenciais. Sem um acompanhamento adequado, o risco de deficiências nutricionais e, principalmente, a perda de massa muscular, aumenta de forma significativa”, explica Marcelo de Carvalho, nutricionista da Nutrify.

Pesquisas mais recentes reforçam esse alerta. Um estudo transversal, publicado em abril de 2025, identificou ingestão insuficiente de micronutrientes como ferro, cálcio, magnésio, zinco e vitaminas A, D, E, K, C e do complexo B em usuários de análogos de GLP-1. Em idosos, a atenção à vitamina B12 é ainda maior.

Outro ponto de atenção é a preservação da massa muscular. Em alguns casos, até 40% da perda total de peso está associada à sua redução, dependendo do consumo de proteínas e do nível de atividade física. “A diminuição de músculo reduz o metabolismo basal, compromete força e funcionalidade e aumenta o risco de reganho de peso após a interrupção do medicamento”, destaca Marcelo. Esse processo, conhecido como termogênese adaptativa, ajuda a explicar por que até 80% dos pacientes podem recuperar o peso perdido sem suporte nutricional contínuo.

Como preservar a massa magra?



Para minimizar esses riscos, a proteína ocupa um papel central na estratégia alimentar. Protocolos recomendam ingestões entre 1,2 e 2,0 gramas de proteína por quilo de peso ideal ao dia, distribuídas ao longo do dia. Quando a alimentação por si só não é suficiente para atingir essas metas, a suplementação proteica se torna uma aliada prática e segura.

Segundo o nutricionista Rodolfo Peres, a suplementação no contexto do uso de análogos de GLP-1 vai além de corrigir carências nutricionais. “É preciso pensar em sinergias metabólicas, biodisponibilidade e no momento certo de cada nutriente”, afirma.

Entre os compostos com maior respaldo científico para a proteção muscular, estão a creatina e beta-hidroxi-beta-metilbutirato (HMB). A creatina está associada à melhora da força e da função muscular, enquanto o HMB auxilia na redução do catabolismo (perda de massa muscular) e na preservação da massa magra, efeitos especialmente relevantes em idosos e em pessoas com ingestão calórica muito reduzida.

Além disso, o cuidado com a ingestão de ômega-3 é crucial para a saúde cardiovascular e o controle da inflamação, e o equilíbrio da microbiota intestinal, muitas vezes afetado por tratamentos medicamentosos, pode ser otimizado com o uso de prebióticos, contribuindo para uma melhor tolerância gastrointestinal.

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“A medicação é uma ferramenta poderosa, mas não substitui a educação nutricional, o suporte comportamental e as estratégias de longo prazo para um emagrecimento que seja verdadeiramente saudável e duradouro”, ressalta Rodolfo.