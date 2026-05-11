Macarrão funcional ajuda a manter resultados após canetas emagrecedoras

Não é segredo que o uso de canetas emagrecedoras está em alta no Brasil. Mas uma dúvida tem ganhado força: o que acontece quando o tratamento é interrompido? Para nutricionistas e nutrólogos, a resposta para o temido efeito rebote não está na farmácia, e sim na estratégia alimentar.

Seja durante ou após o fim do uso desses medicamentos, episódios de fome fora de hora costumam ser um dos principais desafios. Nesse momento, o consumo adequado de fibras e proteínas se destaca como aliado no controle do apetite e na promoção de maior saciedade. E isso vale tanto para quem busca manter o peso quanto para quem segue em processo de emagrecimento.

“Não basta apenas perder peso a qualquer custo; é preciso emagrecer preservando a massa muscular. Alimentos que oferecem fibras e proteínas de qualidade, em um formato de fácil digestão, são fundamentais para a saúde intestinal. Considerando que o intestino é nosso ‘segundo cérebro’, há impacto direto na absorção de nutrientes, vitaminas e minerais, além de evitar a desaceleração do metabolismo e a flacidez corporal”, explica a nutróloga Juliana Carla Meira Soares Baia.

Dobradinha estratégica: fibras + proteínas

Alimentos funcionais ricos em proteínas e fibras reforçam o potencial de saciedade. Estudos indicam que a proteína de ervilha pode contribuir para a saciedade e, em alguns casos, apresentar efeitos comparáveis aos de proteínas de origem animal, dependendo da composição e do contexto de consumo. Outro exemplo é o glúten vital, derivado do trigo, é uma proteína vegetal concentrada, amplamente utilizada para elevar o teor proteico de preparações alimentares.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), dietas ricas em fibras estão associadas ao melhor controle do peso corporal e à redução do risco de doenças crônicas. A combinação de fibras com proteínas vegetais também permite desenvolver alimentos com menor densidade calórica e maior volume alimentar.

“Com a crescente busca por alimentos mais funcionais, as fibras deixam de ser coadjuvantes e passam a ocupar papel central na construção de uma alimentação equilibrada, especialmente para quem deseja controlar o apetite sem abrir mão da praticidade”, afirma Thamara Gama, CEO da Konjac Massa.

Praticidade também exige estratégia



A busca por atingir as metas diárias de proteína e fibras exige planejamento. Produtos como barras e shakes proteicos surgem como soluções práticas, mas nem sempre garantem saciedade prolongada.

Isso porque o corpo também responde ao volume, à textura e ao tempo de consumo dos alimentos. Refeições que exigem mastigação e apresentam maior densidade proporcionam uma experiência mais completa, impactando diretamente na sensação de saciedade, diferentemente de opções líquidas ou consumidas muito rapidamente.

Como alternativa a esses formatos, macarrões instantâneos proteicos, preparados em poucos minutos, surgem como uma opção prática e funcional. Além de fáceis de transportar, podem ser uma estratégia interessante para incluir uma refeição mais estruturada na rotina, mesmo fora de casa.



A nutróloga Juliana Carla Meira Soares Baia reforça que o efeito rebote é comum após a interrupção de medicamentos para emagrecimento. “Quando o tratamento é interrompido, a saciedade diminui e pode haver aumento da compulsão alimentar, mesmo após atingir o peso desejado. Por isso, alimentos funcionais, práticos e nutritivos, aliados a um processo consistente de reeducação alimentar, são fundamentais para manter os resultados no longo prazo de forma saudável”, afirma.



Massas funcionais ganham espaço

Tradicionalmente associadas ao ganho de peso, os macarrões vêm sendo ressignificados com o avanço de versões mais funcionais. Opções com maior teor de fibras e proteínas permitem a inclusão da massa em dietas restritas, desde que feitas escolhas mais equilibradas.

Massas desenvolvidas com ingredientes como farinha de ervilha, trigo sarraceno e fibras alimentares têm ganhado destaque por contribuírem para refeições mais nutritivas e com maior poder de saciedade.

“Quando a refeição sustenta de verdade, há redução da vontade de beliscar ao longo do dia. Para quem busca uma rotina alimentar organizada mesmo com pouco tempo, isso é estratégico”, completa Thamara.

Como escolher o melhor macarrão para controlar o apetite

Efeito na saciedade

Observar a combinação de fibras e proteínas, pois isso contribui para refeições mais volumosas e nutritivas, favorecendo a redução da ingestão calórica ao longo do dia.





Baixo índice glicêmico

Ingredientes como trigo sarraceno indicam que haverá ajuda na digestão mais lenta dos carboidratos, colaborando para a estabilidade da glicose no sangue.





Fibras e proteínas

Fontes proteicas vegetais, como a proteína de ervilha e o glúten vital, indicam que a massa reforça a saciedade e o equilíbrio nutricional.



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Densidade calórica reduzida

Considerar alimentos com maior volume e menos calorias pode ajudar no controle do peso, além de estarem associados à prevenção de doenças crônicas.



