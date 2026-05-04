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Controlar o apetite

5 alimentos que aumentam a saciedade e ajudam a emagrecer com saúde

Uma alimentação equilibrada é a chave para perder peso; conheça comidas ricas em fibras e proteínas que ajudam a controlar a fome

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
04/05/2026 18:08

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5 alimentos que aumentam a saciedade e ajudam a emagrecer com saúde
Opções como iogurte e aveia, enriquecidas com frutas, são aliadas no controle do apetite e promovem saciedade para o emagrecimento. crédito: Pexels

A busca por um emagrecimento rápido muitas vezes leva a caminhos arriscados, como o uso de medicamentos sem prescrição. No entanto, o segredo para perder peso de forma saudável e sustentável pode estar no prato. Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes que promovem a saciedade, é fundamental para controlar a fome e evitar o consumo excessivo de calorias ao longo do dia.

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Incluir na rotina alimentos com alto teor de fibras, proteínas e gorduras boas faz com que o estômago demore mais para se esvaziar. Isso envia ao cérebro a mensagem de que o corpo está satisfeito, diminuindo a vontade de comer fora de hora. Essa estratégia simples e eficaz é a base para quem deseja reeducar a alimentação e alcançar seus objetivos de peso com saúde.

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Conheça cinco alimentos que são aliados poderosos para aumentar a saciedade e facilitar o processo de emagrecimento.

Alimentos que ajudam a controlar o apetite

1. Aveia
Este cereal é uma excelente fonte de fibras solúveis, especialmente a betaglucana. Em contato com a água no estômago, essa fibra forma um gel que retarda a digestão e a absorção de carboidratos, mantendo a sensação de saciedade por mais tempo e ajudando a estabilizar os níveis de açúcar no sangue.

2. Ovos
Ricos em proteínas de alta qualidade, os ovos são uma ótima opção para o café da manhã. A proteína tem um efeito térmico maior que os carboidratos e as gorduras, o que significa que o corpo gasta mais energia para digeri-la. Além disso, estudos sugerem que o consumo de ovos no café da manhã pode contribuir para uma menor ingestão de calorias ao longo do dia.

3. Leguminosas
Feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha combinam proteínas e fibras, uma dupla imbatível para o controle do apetite. Essa composição nutricional ajuda a prolongar a sensação de estômago cheio e fornece energia de forma gradual, evitando picos de fome.

4. Abacate
Embora calórico, o abacate é rico em gorduras monoinsaturadas saudáveis e fibras. Esses nutrientes contribuem para uma digestão mais lenta e promovem a saciedade. Consumir porções moderadas pode ajudar a controlar a vontade de comer entre as refeições, contribuindo para o controle geral do apetite.

5. Iogurte grego
O iogurte grego se destaca pelo alto teor de proteína quando comparado às versões tradicionais. Essa característica o torna um lanche ideal para quem busca saciedade. A proteína contribui para a regulação dos hormônios ligados ao apetite, fazendo com que a sensação de satisfação chegue com porções menores.

É importante lembrar que esses alimentos são mais eficazes quando inseridos em uma dieta balanceada e um estilo de vida saudável, que inclua a prática regular de atividades físicas. Antes de realizar mudanças significativas em sua alimentação, consulte um médico ou nutricionista para receber orientações personalizadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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