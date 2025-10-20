Por que a microbiota é tão importante para o funcionamento do intestino
Congresso da Associação Brasileira de Nutrologia, em São Paulo, reuniu nutrólogos e outros especialistas para discutir os principais avanços na área
Um dos temas mais relevantes do 29º Congresso Brasileiro de Nutrologia (CBN 2025), promovido pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), no fim de setembro, em São Paulo, foi a importância da microbiota intestinal para o funcionamento do intestino. Segundo a nutróloga Marcella Garcez, mestre em ciências da saúde, diretora da Abran e professora do CNNutro, a microbiota pode ser definida como um conjunto de micro-organismos que habitam o corpo.
Caso esteja em desequilíbrio, inicialmente a microbiota impacta o sistema imunológico. “A partir de uma dieta inadequada e do desequilíbrio da microbiota, pode ocorrer o desenvolvimento do que chamamos de inflamação crônica de baixo grau”, explica.
Durante a pandemia, houve um aumento no número de pacientes com inflamação crônica, com piores desfechos devido à COVID-19. De acordo com a nutróloga, historicamente, há 2.500 anos, Hipócrates já falava que toda doença começa no intestino.
“Ele era um visionário e, a princípio, quase todas as doenças crônicas começam com uma dieta inadequada, que desequilibra a microbiota. A partir daí, esse desequilíbrio causa inflamação crônica, o que leva a um processo de envelhecimento, gatilho para o desenvolvimento de qualquer doença crônica.”
Dieta adequada, prática moderada de atividade física, bons hábitos de sono, um olhar cuidadoso sob o estresse - físico e mental. Estes são alguns dos fatores citados pela nutróloga para que a microbiota fique equilibrada, não somente por meio de suplementos.
“Eventualmente, algumas pessoas se beneficiam do uso de prebióticos, que são fibras, polifenóis etc., que são moléculas que nutrem a microbiota. Já a prescrição de probióticos, envolve suplementos que ajudam a melhorar a diversidade e o equilíbrio da microbiota. E ainda há os pós-bióticos: estamos entrando numa fase onde vai-se falar muito deles, que são as moléculas que acontecem naturalmente no nosso corpo pelo encontro dos micro-organismos da microbiota”, acrescenta.
Marcella Garcez destaca, inclusive, a relação entre intestino e pele. A microbiota em desequilíbrio atua como uma espécie de gatilho para o desenvolvimento de inúmeras doenças crônicas e agudas da pele, principalmente inflamatórias. “É impossível, nos dias atuais, a saúde da pele sem pensar no intestino. O único jeito de a pele estar equilibrada é a microbiota total, porque ela está toda interligada. Não tem como equilibrar a pele e ter o intestino inflamado com uma microbiota em desequilíbrio.”
Antes de indicar algum suplemento, a especialista sugere uma avaliação médica criteriosa para que a prescrição seja adequada, evitando que os suplementos façam mais mal à microbiota do que tragam benefícios. “Obrigatoriamente, a pele precisa de água. Precisa também de proteínas para sintetizar colágeno. De antioxidantes, que estão nos alimentos de origem vegetal coloridos: frutas vermelhas, escuras, os carotenoides, que estão nos vegetais amarelos, alaranjados e também são muito importantes para proteger a pele da radiação ultravioleta”, cita.
A radiação ultravioleta é responsável pelo fotoenvelhecimento, pelo envelhecimento precoce e acelerado da pele. “A pele precisa de água e de consumir menos gorduras modificadas, menos açúcar, menos bebidas alcoólicas, cigarro e menor exposição excessiva ao sol.
A nutróloga Marcella Garcez ministrou seis palestras durante o congresso da Abran, com destaque para os avanços da nutrologia e o impacto dos suplementos na prática clínica, estresse oxidativo e saúde da pele, o papel e as aplicações dos medicamentos fitoterápicos na prática clínica da nutrologia, entre outros temas.