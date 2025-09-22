Congresso de Nutrologia

A Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) promove, entre 25 e 27 de setembro, o 29º Congresso Brasileiro de Nutrologia – CBN 2025, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). O evento contará com mais de 70 simpósios, 60 empresas expositoras e palestrantes nacionais e internacionais que vão debater um dos maiores desafios da medicina moderna: a obesidade, hoje reconhecida como crônica e multifatorial. “O congresso será palco para as descobertas mais recentes, as melhores práticas clínicas e o avanço científico da especialidade e dos cuidados com o paciente obeso e suas comorbidades”, destaca Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS (USA) e presidente da Abran. A programação ainda inclui o III IMOSCIN (International Meeting of Sciences of Nutrition) e o II WAN (World Academy of Nutrology), que reunirão especialistas e instituições de referência em Ciências Nutricionais do Brasil e do exterior. Informações: abran.org.br/cbn2025/congresso.

André Solano/Divulgação

Pet dentro de casa

Os termos “pai” ou “mãe de pet” são cada vez mais usados, já que os animais são considerados membros da família, dividindo sofás, camas e espaços comuns, além de participarem da rotina da casa. No entanto, junto ao afeto surge também a necessidade de atenção redobrada à higiene e à organização do lar. Micro-organismos trazidos das ruas, pelos ou objetos usados no dia a dia dos pets podem favorecer a disseminação de bactérias e fungos, se não houver medidas preventivas consistentes. Cuidados simples, como higienizar as mãos após o contato com os animais, limpar com frequência pisos, tapetes e estofados, além de manter a higiene do pet em dia, são suficientes para garantir que o convívio seja prazeroso e seguro.

A necessaire perfeita

Freepik

Ter uma necessaire bem montada vai muito além da praticidade: trata-se de estar preparada para qualquer situação, seja no trabalho, em viagens ou no dia a dia corrido. Com alguns cuidados básicos, é possível manter a pele hidratada e saudável. Mais do que reunir itens de beleza, a necessaire garante soluções rápidas para imprevistos, ajuda a reforçar a rotina de skincare mesmo fora de casa e transmite a sensação de segurança de estar sempre pronta para qualquer ocasião. Segundo especialistas em beleza e cosmetologia, o segredo está em escolher produtos versáteis, que unem benefícios funcionais e são fáceis de carregar, como: hidratante para mãos e corpo; balm ou gloss labial; spray multifuncional para os cabelos; desodorante; lenços ou água micelar em versão mini; protetor solar; e sabonete facial.