Você sabe o que é densidade nutricional? Saiba por que considerar

Ao começar a usar medicamentos injetáveis para perda de peso, a fome diminui drasticamente e, com ela, o volume de comida no prato. O efeito é esperado, mas traz uma nova questão: se a quantidade de alimentos cai, como garantir que o corpo continue recebendo todos os nutrientes de que precisa?

Segundo o nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho Para Assuntos Nutricionais da Herbalife, é justamente nesse ponto que entra um novo olhar sobre a alimentação.

Menos volume, mais nutrientes



Segundo o especialista, densidade nutricional é a relação entre a quantidade de nutrientes e as calorias de um alimento. Quanto mais vitaminas, minerais, fibras e proteínas são entregues em menos calorias, maior é a sua densidade nutricional. Algo que se torna ainda mais importante quando se come menos.

“Quando a ingestão diminui, não dá para ‘errar tanto’. Cada escolha passa a ter um impacto maior na ingestão de nutrientes. Por isso, o foco não deve ser apenas reduzir calorias, mas garantir que o organismo continue bem nutrido ao longo do processo”, reforça Nataniel.

O risco de comer mal

Dessa maneira, pacientes que fazem uso de medicamentos para emagrecer precisam de orientações nutricionais e de um plano alimentar que garanta quantidades suficientes de nutrientes para as funções do organismo.

“As proteínas, por exemplo, são fundamentais para preservar a massa muscular, algo que pode ser comprometido durante a perda de peso. As fibras ajudam no funcionamento do intestino e no controle da glicemia. Já vitaminas e minerais participam de funções essenciais, da imunidade ao metabolismo energético”, explica Nataniel.

Segundo o médico, quando isso não é atendido, além da perda de massa muscular, outros impactos podem ser sentidos, como uma maior perda de cabelo, o aumento da flacidez da pele, baixa da imunidade e da energia como um todo.

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Como fazer isso na prática?



A seguir, o nutrólogo orienta mudanças simples para ajudar a melhorar a qualidade da alimentação.

