Quanto tempo leva para ganhar massa muscular?

Ganhar massa muscular ainda é cercado de dúvidas, promessas milagrosas e muita desinformação nas redes sociais. Para esclarecer o que realmente funciona, o personal trainer Márcio Lui reforça que hipertrofia não é sobre fórmulas mágicas, mas sobre método, constância e estratégia.



Em quanto tempo é possível ver resultados?

Os primeiros sinais aparecem relativamente rápido, desde que exista disciplina. “Se a pessoa treina certo e se alimenta bem, em quatro a oito semanas já começa a perceber diferença. No início, o corpo responde rápido por adaptação neural, depois vem o ganho real de massa. Mas hipertrofia é constância. Não é milagre, é processo.”

Ele explica que nas primeiras semanas o aumento de força ocorre principalmente pela melhora da conexão neuromuscular. A hipertrofia estrutural, com aumento real das fibras musculares, vem na sequência.

Carga alta ou mais repetições: o que funciona melhor?

A discussão entre peso elevado ou maior número de repetições é comum, mas o especialista é direto:

“O que funciona é gerar estímulo suficiente para o músculo. Dá para hipertrofiar com carga mais alta e menos repetições ou com carga moderada e mais repetições. O mais importante é treinar próximo da falha, com técnica bem feita e progressão de carga ao longo das semanas. Intensidade e consistência vencem.”

Ou seja, não existe fórmula única — existe estímulo adequado e progressivo.

Descanso influencia no crescimento muscular?

Sim, e muito. “O músculo cresce no descanso, não durante o treino. Sono de qualidade, intervalo adequado entre treinos e dias de recuperação são fundamentais. Sem recuperação, não tem hipertrofia sustentável”, afirma.

Treinar excessivamente, sem respeitar pausas e sono adequado, pode comprometer resultados e até aumentar o risco de lesões.

Mulher fica “masculinizada” treinando pesado?

Esse é um dos maiores mitos da musculação. “Mulher não tem níveis de testosterona suficientes para ganhar massa muscular como homem. O treino pesado deixa a mulher mais forte, definida e com mais tônus muscular. O que muda o visual é alimentação e percentual de gordura, não o peso que ela levanta”, esclarece Márcio.

O treino de força, além de melhorar a composição corporal, contribui para saúde óssea, metabolismo e autoestima.

Suplementos são realmente necessários?

O personal trainer afirma que suplementos não são obrigatórios. “O básico é alimentação equilibrada com proteína suficiente, treino bem estruturado e descanso. Suplemento é complemento. Pode ajudar na praticidade, mas não substitui comida de verdade nem treino bem feito.”

A base continua sendo planejamento alimentar adequado e regularidade nos treinos.