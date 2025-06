Dia dos Namorados: amar é dividir a rotina de exercícios?

Namorar um atleta pode ser desafiador. Exercícios e esportes, provavelmente, passarão a fazer parte da rotina do casal. Nesta quinta-feira (12/6), Dia dos Namorados, o médico Marcelo Amorim, da rede Meu Doutor Novamed, da Bradesco Seguros, analisa os benefícios e desafios de quem busca cumprir a rotina de treinos de forma compartilhada com o parceiro.

A motivação do casal, com o incentivo mútuo para realizar as atividades, é um dos diversos benefícios. Manter o foco na atividade física e respeitar os limites de cada corpo está entre as dicas do médico para fazer da companhia um estímulo positivo para uma vida mais saudável.

Benefícios

Segundo Marcelo, as vantagens de treinar acompanhado do parceiro ou parceira são diversas. "Pode haver mais motivação e, com isso, mais adesão, regularidade e consistência nos treinos", destaca. Ele explica que a presença de um parceiro pode incentivar a superação de limites dentro de uma competição saudável, pois, geralmente, nos acostumamos a fazer menos da nossa capacidade quando não há um incentivo.

Marcelo Amorim orienta sobre os cuidados de saúde essenciais todas as fases da vida Arquivo pessoal

"Ter alguém por perto durante os treinos, especialmente aqueles que envolvem pesos ou exercícios com risco de lesões, pode também proporcionar mais segurança, pois um parceiro de treino pode ajudar a corrigir a sua postura e técnica durante os exercícios, minimizando o risco de traumas", completa o médico. "Treinar em casal, assim como com amigos ou conhecidos, pode tornar o treino mais agradável e divertido, além de promover a socialização e a construção ou consolidação de relacionamentos."

Evitando a autossabotagem



A presença de outra pessoa, com a possível pressão de manter uma conversa ou interação, pode impactar na concentração. Algo que pode ajudar é estabelecer metas e prazos, criando uma sensação de urgência e progresso.

Marcelo recomenda alinhar os objetivos com bem-estar e saúde. "As metas devem ser específicas. Por exemplo, em vez de melhorar a resistência, defina correr cinco quilômetros em 40 minutos. Essas metas devem ser mensuráveis, como aumentar a carga de cinco quilos em três meses, e alcançáveis: desafiadoras, mas não impossíveis."

Treinar acompanhado pode, ainda, fazer a pessoa adaptar o treino ao nível de energia e ritmo do parceiro. Por isso, ao treinar junto, deve-se alinhar metas que sejam exequíveis, sem prejudicar o rendimento. "É crucial definir metas realistas e flexíveis, focar no processo de melhoria e não apenas nos resultados, e adaptar a rotina de treino à disponibilidade e nível de condicionamento físico", afirma Marcelo.

O médico lembra que não existe um "melhor" treino, pois a escolha depende dos objetivos, estilo de vida, gosto pessoal, tempo e recursos disponíveis. "Se o objetivo é perder peso, por exemplo, pode-se optar por treinos de alta intensidade ou exercícios aeróbicos; e se o objetivo é ganhar massa muscular, a musculação é a melhor opção", comenta.

Mexa-se

Um estudo publicado em setembro de 2024 pela revista Circulation, da American Heart Association (AHA), concluiu que a realização de volumes mensuráveis de atividade física, consistentes com as recomendações das diretrizes, isto é, ao menos 150 minutos por semana de exercícios moderados a vigorosos, está associada a um menor risco de mais de 200 doenças, com efeitos proeminentes nas condições cardiometabólicas.

De acordo com Marcelo, independentemente de a atividade física seguir um padrão de fim de semana ou ser distribuída de forma mais uniforme ao longo da semana, os benefícios gerais são basicamente semelhantes. "O que se deve fazer é adequar a duração e intensidade dos treinos de finais de semana para a recomendação mínima semanal", diz o médico.



