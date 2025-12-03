Pipoca no pré treino? 3 ideias do que comer antes dos exercícios

Fazer uma boa escolha alimentar é fundamental, especialmente antes de praticar exercícios físicos, já que os alimentos são as principais fontes de energia e vitalidade. Embora muitas pessoas escolham por alternativas tradicionais como barras de proteína ou shakes, explorar opções menos comuns pode fazer uma grande diferença durante a performance.



Preparar opções nutritivas e saborosas pode não apenas diversificar a alimentação, mas também oferecer benefícios surpreendentes para o treino. Ao introduzir essas alternativas “inusitadas”, há a possibilidade de descobrir novas formas de potencializar a energia e melhorar a experiência durante o exercício.



Pensando nisso, a marca de alimentos Kicaldo separou três sugestões de pré-treino incomuns que podem transformar a rotina. Veja a seguir:



Pipoca

Embora possa parecer um lanche inusitado antes dos exercícios, a pipoca é uma excelente fonte de carboidrato complexo, fornecendo energia e sendo um combustível para o treino. Além de ser leve e fácil de digerir, a pipoca pode trazer benefícios para o corpo, ajudando no combate a doenças cardíacas, na prevenção do câncer e no funcionamento do sistema digestivo.

Tapioca

A tapioca também é uma ótima opção para consumir carboidratos de rápida absorção, proporcionando uma rápida liberação de energia. Rica em vitaminas B, como B1, B6 e B9 e minerais como fósforo, cálcio, ferro e potássio, a tapioca contribui para a saúde da flora intestinal e ajuda a estabilizar o pH do organismo. Além disso, seu sabor neutro a torna versátil, permitindo a adição de diversos recheios deliciosos e nutritivos para preparar o corpo para o treino.



Batata-doce com canela

A batata-doce é um alimento bem conhecido entre os praticantes de atividades físicas, sendo valorizada por ser um carboidrato complexo com baixo índice glicêmico. Ela é absorvida de maneira lenta pelo corpo, proporcionando saciedade por mais tempo.

A diferença ao adicionar canela é que ela oferece um efeito termogênico, ajudando a acelerar o metabolismo e a controlar os níveis de açúcar no sangue. Essa combinação não tão comum torna a batata-doce ainda mais eficaz como pré treino, garantindo mais energia durante o exercício.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia