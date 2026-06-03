Usa caneta emagrecedora? Veja como curtir as confraternizações da Copa

O clima de Copa do Mundo já tomou conta do país e, com ele, a tradicional rotina de reunir amigos e familiares para assistir aos jogos da Seleção Brasileira. Entre um gol e outro, o churrasco, a cerveja gelada e os petiscos bem temperados ganham protagonismo. No entanto, para o número crescente de brasileiros que fazem uso das chamadas canetas emagrecedoras (análogos de GLP-1), a combinação de excessos alimentares e a ansiedade da torcida pode resultar em um pós-jogo desagradável.

A médica nutróloga Sandra Fernandes explica que essas medicações atuam, entre outros mecanismos, retardando o esvaziamento do estômago para promover a saciedade. Por isso, comidas pesadas demoram muito mais para serem digeridas.

“O erro mais comum nos dias de jogos é esquecer que o estômago está funcionando em um ritmo mais lento. Se o paciente consome carnes muito gordurosas, frituras ou álcool em volumes habituais, o sistema digestivo fica sobrecarregado. O resultado surge ainda durante a transmissão: náuseas fortes, azia, refluxo e aquela sensação de estufamento que estraga qualquer comemoração”, alerta a nutróloga.

Guia de Sobrevivência: Como torcer e petiscar sem errar a mão

Para quem está em tratamento e não quer abrir mão da resenha com os amigos, Sandra Fernandes montou um "manual de etiqueta" para o estômago durante os jogos da Copa:

Monte o espetinho estratégico

No churrasco, prefira cortes mais magros como filé mignon, maminha, espetinho de frango (sem pele) ou lombo suíno O grande perigo para quem usa a medicação está nos alimentos ultraprocessados e excessivamente gordurosos, como a clássica linguiça, coração de galinha, frituras de boteco e queijos amarelos. Por demandarem um esforço digestivo muito maior, eles permanecem no estômago por horas, gerando forte mal-estar.

A tática da mastigação lenta

A euforia e a ansiedade natural dos jogos da Copa fazem com que as pessoas comam de forma rápida e automática, sem prestar atenção ao prato. “Mastigue muito bem cada pedaço antes de engolir. Como os análogos de GLP-1 fazem a saciedade chegar muito mais rápido, comer devagar dá o tempo necessário para o cérebro processar que o estômago já está cheio, evitando que você ultrapasse o limite físico do órgão sem perceber”

Cuidado com o 'choque' do álcool

As bebidas alcoólicas exigem cautela redobrada. Além do valor calórico elevado, o álcool pode irritar a mucosa gástrica, que já fica mais sensível com o tratamento e potencializar episódios de hipoglicemia, tontura e náuseas severas. A regra de ouro se você optar por beber: nunca faça isso de estômago vazio e alterne rigorosamente cada gole de cerveja, vinho ou destilado com um copo cheio de água mineral para manter a hidratação.

Abuse dos acompanhamentos leves

Seja no restaurante, no bar ou na recepção em casa, use os acompanhamentos como aliados para dar volume ao prato sem pesar. Opte por vegetais grelhados (como abobrinha, berinjela e cebola), vinagrete e saladas folhosas. Carboidratos como o pão de alho ou batatas devem ser consumidos com moderação. O frescor desses alimentos ajuda a quebrar a sensação de peso das comidas típicas de festa.

Não vá para o jogo de estômago vazio

Ficar horas sem comer esperando o churrasco ficar pronto é uma armadilha. Isso aumenta a chance de você comer rápido demais por impulso. Faça um pequeno lanche leve, como uma fruta ou um iogurte, antes de sair de casa.

“A caneta emagrecedora é uma aliada no processo de reeducação. Os dias de jogos da Seleção são momentos de festa e socialização. É perfeitamente possível participar do churrasco, comer um pedaço da sua carne favorita e celebrar, desde que se entenda e respeite o novo ritmo do próprio corpo. Comer com atenção plena é o melhor esquema tático para garantir a saúde e a diversão até a final”, ensina Sandra Fernandes.

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