Sinais de alerta do AVC exigem socorro rápido: veja como prevenir o problema

O falecimento do procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, de 73 anos, ocorrido no início de setembro em Cuiabá (MT) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), trouxe à tona um alerta crucial sobre a importância de reconhecer os sinais do problema e agir rapidamente. O episódio ressalta como o controle de fatores de risco e o socorro imediato são determinantes para evitar fatalidades e sequelas graves.

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O AVC continua sendo uma importante causa de morte e incapacidade no Brasil e no mundo. Entender seus sintomas e como preveni-lo é um passo fundamental para proteger a saúde.

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O que é um AVC?

O Acidente Vascular Cerebral acontece quando o fornecimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido. Sem oxigênio e nutrientes, as células cerebrais começam a morrer em minutos, o que pode causar danos permanentes ou levar à morte.

Existem dois tipos principais de derrame:

AVC isquêmico: é o mais comum e ocorre quando um coágulo bloqueia uma artéria que leva sangue ao cérebro.

AVC hemorrágico: acontece quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe, causando sangramento dentro ou ao redor do tecido cerebral.

Quais são os principais sinais de alerta do AVC?

Os sintomas do AVC surgem de forma súbita e reconhecê-los pode salvar uma vida. A recomendação é buscar ajuda médica de emergência imediatamente ao notar qualquer um dos sinais abaixo. Faça um teste rápido e simples:

Rosto caído: peça para a pessoa sorrir. Observe se um lado do rosto não se move ou parece torto.

Fraqueza nos braços: peça para a pessoa levantar os dois braços. Se um dos braços cair ou a pessoa não conseguir erguê-lo, é um sinal de alerta.

Dificuldade na fala: peça para a pessoa repetir uma frase simples. A fala pode soar arrastada, confusa ou a pessoa pode não conseguir falar.

Ao identificar qualquer um desses sinais, o tempo é crucial. Ligue imediatamente para o serviço de emergência (SAMU - 192).

Fatores de risco que aumentam a chance de um derrame

Algumas condições e hábitos de vida aumentam significativamente o risco de uma pessoa sofrer um AVC. O controle desses fatores é a principal arma na prevenção do problema. Os mais importantes são:

Pressão arterial alta (hipertensão).

Diabetes.

Colesterol elevado.

Tabagismo.

Consumo excessivo de álcool.

Sedentarismo e obesidade.

Doenças cardíacas, como a fibrilação atrial.

Como prevenir o AVC?

Os casos de derrame podem ser evitados com a adoção de um estilo de vida mais saudável e o acompanhamento médico regular. As principais medidas de prevenção incluem monitorar a pressão arterial com frequência, manter uma dieta balanceada com pouco sal e gordura, praticar atividades físicas regularmente e não fumar. Além disso, é essencial gerenciar condições como diabetes e colesterol alto conforme a orientação médica e realizar exames de rotina para avaliar a saúde do coração.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima