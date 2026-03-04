Qual a diferença entre aneurisma cerebral e AVC? Entenda causas e sintomas

Aneurisma cerebral e Acidente Vascular Cerebral (AVC) são termos que frequentemente geram confusão, mas representam condições médicas distintas com consequências graves. Entender a diferença é fundamental para reconhecer os sinais e buscar ajuda rapidamente. De forma direta, o aneurisma é uma fragilidade na parede de uma artéria do cérebro, enquanto o AVC é o evento que interrompe o fluxo de sangue para uma área cerebral.

Um aneurisma cerebral se assemelha a uma pequena bolha ou dilatação em um vaso sanguíneo. Ele se forma em pontos onde a parede da artéria está mais fraca e, com o tempo, a pressão do sangue pode fazer com que essa área se expanda. O grande perigo é o seu rompimento, que provoca uma hemorragia intensa e súbita dentro do cérebro.

Muitas vezes, o aneurisma não apresenta sintomas enquanto está intacto e pode ser descoberto por acaso em exames de imagem. Quando se rompe, os sinais são imediatos e severos, incluindo a pior dor de cabeça da vida, descrita como súbita e explosiva, além de náuseas, vômitos e perda de consciência.

O que é o AVC?

O Acidente Vascular Cerebral, popularmente conhecido como derrame, ocorre quando o suprimento de sangue para parte do cérebro é interrompido ou reduzido. Isso impede que o tecido cerebral receba oxigênio e nutrientes, levando à morte de células cerebrais em minutos. Existem dois tipos principais de AVC.

O mais comum é o AVC isquêmico, causado pelo bloqueio de uma artéria por um coágulo sanguíneo. Já o AVC hemorrágico acontece quando um vaso sanguíneo se rompe e sangra dentro do cérebro. É aqui que as duas condições se conectam: o rompimento de um aneurisma é uma das principais causas do AVC hemorrágico.

Sinais de alerta são cruciais

A principal diferença, portanto, é que o aneurisma é uma condição estrutural, uma falha na artéria, enquanto o AVC é o evento agudo que resulta da falta de circulação sanguínea ou de uma hemorragia. Nem todo AVC é causado por um aneurisma, mas todo aneurisma rompido causa um AVC hemorrágico.

Os sintomas clássicos de um AVC incluem fraqueza ou dormência súbita no rosto, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo; confusão repentina, dificuldade para falar ou compreender a fala; e problemas de visão. Reconhecer esses sinais e procurar atendimento médico de emergência é vital para reduzir os danos e aumentar as chances de recuperação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.