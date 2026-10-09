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Entre lagos e montanhas, Queenstown é uma joia da Nova Zelândia

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Redação Flipar
  • O Lago Wakatipu é o coração de Queenstown, com forma peculiar semelhante a um raio que alimenta lendas maori sobre gigantes adormecidos e reforça, assim, sua aura mítica. Além da beleza natural, suas águas cristalinas recebem passeios de barco, esportes aquáticos e momentos de contemplação.
    O Lago Wakatipu é o coração de Queenstown, com forma peculiar semelhante a um raio que alimenta lendas maori sobre gigantes adormecidos e reforça, assim, sua aura mítica. Além da beleza natural, suas águas cristalinas recebem passeios de barco, esportes aquáticos e momentos de contemplação. Foto: Image by MichelleMaria Pitzel from Pixabay
  • As Remarkables dominam o horizonte de Queenstown, oferecendo cenários que mudam com a luz do dia e reforçando sua imponência. No inverno, tornam-se um dos principais destinos de esqui da Nova Zelândia; no verão, trilhas e escaladas revelam vistas panorâmicas inesquecíveis.
    As Remarkables dominam o horizonte de Queenstown, oferecendo cenários que mudam com a luz do dia e reforçando sua imponência. No inverno, tornam-se um dos principais destinos de esqui da Nova Zelândia; no verão, trilhas e escaladas revelam vistas panorâmicas inesquecíveis. Foto: Nick Bramhall /Wikimédia Commons
  • Queenstown é conhecida como a capital mundial da aventura, título que reflete sua diversidade de atividades radicais. Bungee jump, rafting, parapente e mountain bike convivem lado a lado com experiências mais tranquilas.
    Queenstown é conhecida como a capital mundial da aventura, título que reflete sua diversidade de atividades radicais. Bungee jump, rafting, parapente e mountain bike convivem lado a lado com experiências mais tranquilas. Foto: Reproduçção do Instagram @ajhackettbungynz
  • A cena gastronômica mistura tradição e modernidade, com restaurantes que vão da culinária neozelandesa à internacional. O famoso hambúrguer do Fergburger virou ícone e parada obrigatória. Vinícolas próximas completam a experiência, com rótulos premiados que refletem o terroir único.
    A cena gastronômica mistura tradição e modernidade, com restaurantes que vão da culinária neozelandesa à internacional. O famoso hambúrguer do Fergburger virou ícone e parada obrigatória. Vinícolas próximas completam a experiência, com rótulos premiados que refletem o terroir único. Foto: Divulgação
  • A cultura maori é essencial para entender Queenstown. Lendas ancestrais explicam a formação do Lago Wakatipu e das montanhas. Cerimônias e símbolos aparecem em eventos e espaços públicos, reforçando identidade indígena.
    A cultura maori é essencial para entender Queenstown. Lendas ancestrais explicam a formação do Lago Wakatipu e das montanhas. Cerimônias e símbolos aparecem em eventos e espaços públicos, reforçando identidade indígena. Foto: Reprodução do Instagram @waitangitreatygrounds
  • Queenstown já foi cenário de grandes produções cinematográficas, como “O Senhor dos Anéis”. Além disso, trilhas levam a locais usados nas filmagens, proporcionando uma experiência que mistura realidade e imaginação.
    Queenstown já foi cenário de grandes produções cinematográficas, como “O Senhor dos Anéis”. Além disso, trilhas levam a locais usados nas filmagens, proporcionando uma experiência que mistura realidade e imaginação. Foto: bgwashburn / Flickr
  • A vida noturna é vibrante e diversa, com bares e pubs que reúnem viajantes de diversas culturas em encontros pra lá de animados. Música ao vivo e festas contrastam com a serenidade dos lagos e montanhas ao redor.
    A vida noturna é vibrante e diversa, com bares e pubs que reúnem viajantes de diversas culturas em encontros pra lá de animados. Música ao vivo e festas contrastam com a serenidade dos lagos e montanhas ao redor. Foto: reprodução de Instagram
  • No inverno, Queenstown se transforma em um paraíso da neve, com estações como Coronet Peak e Remarkables atraindo milhares de visitantes. Esqui, snowboard e passeios panorâmicos oferecem diversão e adrenalina em cenários deslumbrantes.
    No inverno, Queenstown se transforma em um paraíso da neve, com estações como Coronet Peak e Remarkables atraindo milhares de visitantes. Esqui, snowboard e passeios panorâmicos oferecem diversão e adrenalina em cenários deslumbrantes. Foto: Reprodução do Flickr Queenstown20
  • A região é famosa por seus vinhos, especialmente Pinot Noir, produzidos em clima frio e solo único que garantem qualidade reconhecida. Vinícolas oferecem degustações que revelam cultura agrícola e a identidade da Nova Zelândia em cada taça.
    A região é famosa por seus vinhos, especialmente Pinot Noir, produzidos em clima frio e solo único que garantem qualidade reconhecida. Vinícolas oferecem degustações que revelam cultura agrícola e a identidade da Nova Zelândia em cada taça. Foto: Cortesia da Vinícola Gibbston Valley
  • Queenstown investe em práticas sustentáveis para preservar sua natureza exuberante e manter equilíbrio ambiental. Projetos locais incentivam o uso consciente dos recursos naturais, e trilhas e atividades são reguladas.
    Queenstown investe em práticas sustentáveis para preservar sua natureza exuberante e manter equilíbrio ambiental. Projetos locais incentivam o uso consciente dos recursos naturais, e trilhas e atividades são reguladas. Foto: Reprodução do Flickr philforzley
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