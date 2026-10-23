Ataque cibernético eleva temperatura de geladeiras e causa prejuízos em mais de 500 supermercados na França

Segundo a agência Reuters, o caso expôs a vulnerabilidade de sistemas que controlam remotamente os equipamentos de refrigeração, comuns no setor varejista para facilitar ajustes e serviços de manutenção. Segundo uma fonte próxima ao primeiro-ministro Sébastien Lecornu, os investigadores identificaram uma falha em um software da empresa dinamarquesa Danfoss. Foto: Pexels/Pham Huynh Tuan Vy