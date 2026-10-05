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PERIGO DE ELETROCUSSÃO

BH: poste de energia tomba sobre caminhão e três pessoas ficam presas

Motorista do veículo ligou e pediu socorro aos bombeiros; parte da fiação caiu sobre o caminhão

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
05/10/2026 14:57

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Fio elétrico cai sob caminhão e três pessoas ficam presas
Fiação de energia caiu sobre caminhão. Três pessoas precisaram de socorro para sair do veículo crédito: CBMMG / Divulgação

Um poste de energia tombou sobre uma carreta e deixou três pessoas presas no veículo, no Bairro Novo Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (5/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender a ocorrência. 

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De acordo com a corporação, o próprio motorista ligou e pediu socorro aos militares. O condutor contou que o poste havia tombado para cima da carreta e que um fio havia caído na parte superior do veículo. 

No momento do incidente, três pessoas estavam dentro e ficaram presas até a retirada da fiação. 

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Com apoio de equipes da Cemig, que ficaram responsáveis pela estabilização da energia no local, os bombeiros retiraram os passageiros da carreta com segurança. 

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