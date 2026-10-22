BDM Digital articula parcerias na China e Macau

CAMPO GRANDE (MS) / MACAU - 22 de outubro de 2026. Em um movimento que reforça a projeção internacional da tecnologia brasileira, o BDM Digital cumpriu uma agenda oficial de alto nível no Centro de Arbitragem do Centro de Comércio Mundial de Macau (WTCMAC). A instituição foi representada em solo asiático pela Chief Legal Officer da empresa, a Dra. Kezia Miranda, com o objetivo de estreitar laços de cooperação, debater governança transnacional e abrir caminho para parcerias comerciais estratégicas com o mercado asiático. A reunião institucional foi conduzida diretamente pela Secretária-Geral do WTCMAC, a Dra. Vong Sok Hei Rosita.

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O encontro insere a capital sul-mato-grossense em uma das rotas de negócios mais relevantes do mundo e sinaliza uma aposta clara do ecossistema BDM: conectar a pujança econômica do Centro-Oeste brasileiro à infraestrutura financeira e tecnológica da Ásia.

A conexão entre o Centro-Oeste e a Grande Baía chinesa

Com sede em Campo Grande (MS), o BDM Digital enxerga na articulação internacional um desdobramento natural do desenvolvimento econômico regional, hoje impulsionado pela consolidação da Nova Rota Bioceânica. O corredor logístico, com cerca de 2.396 quilômetros, ligará o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, cruzando o Mato Grosso do Sul e seguindo por Paraguai, Argentina e Chile rumo aos portos do Pacífico. Para o comércio com o continente asiático, o ganho é estrutural: a rota deve encurtar em mais de 9,7 mil quilômetros o trajeto marítimo das exportações brasileiras, sobretudo das regiões Sudeste e Centro-Oeste, com destino à Ásia.

Esse novo eixo chega em um momento de força do Estado. Em 2025, Mato Grosso do Sul registrou mais de US$ 10,1 bilhões em exportações do agronegócio, tendo a China como principal destino de seus produtos. Quando essa capacidade produtiva se conecta a ecossistemas globais de inovação, a infraestrutura logística deixa de ser apenas estrada e ponte e passa a ser plataforma de negócios.

É nesse ponto que Macau assume papel nevrálgico. Localizada na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (Greater Bay Area), a região reúne Hong Kong, Macau e nove cidades de Guangdong, com mais de 80 milhões de habitantes e produção econômica próxima de US$ 2 trilhões, figurando entre os polos tecnológicos, logísticos e financeiros mais dinâmicos do planeta. Macau tem, ainda, um atributo singular para o Brasil: é reconhecida como plataforma de cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, uma ponte cultural e institucional que reduz atritos para empresas brasileiras.

Pagamentos, bancos e ativos virtuais: a nova fronteira dos serviços financeiros

A agenda em Macau também evidencia a tese que move o ecossistema BDM como um todo (BDM Bank, na frente bancária, e BDM Digital, na frente de ativos virtuais e tecnologia). O comércio internacional moderno não se decide apenas na logística de cargas: decide-se, cada vez mais, na infraestrutura de pagamentos e liquidação que sustenta cada operação.

O Brasil é hoje uma referência global em modernização de meios de pagamento, com uma população habituada a transações instantâneas e digitais. Levar essa cultura de eficiência para o comércio exterior (com liquidação mais rápida, rastreável e de menor custo) é o elo que falta para que exportadores e importadores do Centro-Oeste operem com a mesma agilidade com que já operam no mercado doméstico. Não por acaso, a própria Grande Baía trata o setor financeiro como indústria-espinha dorsal, com iniciativas de integração bancária transfronteiriça e de liquidação em moeda chinesa voltadas aos países lusófonos.

Ao posicionar-se nesse cruzamento (entre o banco, o ativo digital e a liquidação transfronteiriça), o ecossistema BDM se propõe a oferecer ao exportador brasileiro algo além de uma conta: um trilho financeiro desenhado para a rota Brasil-Ásia.

Blockchain, auditabilidade e segurança jurídica

No Centro de Arbitragem, o foco recaiu sobre a mitigação de riscos e a modernização de contratos internacionais de importação e exportação. Em nome do BDM Digital, foram destacadas as formas como as plataformas de ativos virtuais e a tecnologia blockchain vêm transformando o comércio exterior.

Por meio de registros imutáveis e descentralizados, a blockchain assegura auditabilidade em tempo real e transparência na validação de documentações complexas: conhecimentos de embarque, cartas de crédito, certificados de origem. Essa camada tecnológica, somada à chancela de instituições de arbitragem de reputação internacional como o WTCMAC, reforça o compliance necessário para transações globais seguras, céleres e com menos barreiras burocráticas. Em um ambiente de comércio transfronteiriço, previsibilidade jurídica e prova digital confiável são tão decisivas quanto preço e prazo.

Rumo ao futuro da economia digital

A missão em Macau consolida o compromisso do ecossistema BDM de posicionar o Brasil na vanguarda da transformação digital e financeira. Ao unir o potencial logístico sul-mato-grossense, a segurança jurídica de padrão internacional e o poder transformador da tecnologia, a empresa busca abrir caminho para um intercâmbio de conhecimento duradouro e uma nova fase de prosperidade comercial entre o Brasil e a Ásia.

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"Macau é a porta de entrada natural do Brasil para a Ásia, e o Centro-Oeste tem hoje produto, rota e maturidade digital para atravessá-la. Nosso papel é garantir que, do contrato à liquidação, cada operação seja segura, auditável e juridicamente sólida", afirma a Dra. Kezia Miranda, Chief Legal Officer do BDM Digital.