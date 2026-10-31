MG sob alerta: tempestades ameaçam quase 1/3 do estado neste domingo
Inmet emite aviso de perigo potencial para 271 cidades mineiras com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e granizo. Instabilidade decorrente de calor e umidade atinge sete regiões
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Quase um terço dos municípios de Minas Gerais se encontra sob a ameaça de tempestades prevista para este domingo (1/11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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O Aviso de Tempestade tem o grau de severidade classificado como Perigo Potencial, o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas.
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Na lista de localidades sob vigilância, constam 271 cidades mineiras, o que corresponde a 31,77% do total de 853 municípios de Minas Gerais.
Além disso, equivale a 24,82% de todas as cidades brasileiras abrangidas pelo comunicado meteorológico, que também alcança municípios nos estados de Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, além do Distrito Federal.
O comunicado para a tempestade entra em vigor às 0h do dia 01/11 e segue ativo até as 23h59 da mesma data, projetando precipitações com volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de rajadas de vento variando de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo.
Conforme o resumo técnico do órgão, as condições oferecem baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em lavouras, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais, afetando, para além de Minas Gerais, outras 821 cidades brasileiras que dividem o mesmo quadro de instabilidade.
Em território mineiro, o aviso de tempestade compreende sete regiões geográficas distintas indicadas no mapeamento oficial: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas e Campo das Vertentes, além de trechos do Norte de Minas.
Como se prevenir das tempestades?
Para mitigar ocorrências durante a tempestade, o Inmet enfatiza que os cidadãos devem seguir recomendações preventivas fundamentais, tais como não se abrigar debaixo de árvores diante de rajadas de vento — em função da possibilidade de descargas elétricas e queda de galhos — e não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas publicitárias.
O órgão recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados diretamente às tomadas e orienta a busca por informações ou apoio emergencial junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
A configuração meteorológica prevista decorre da atuação de áreas de instabilidade atmosférica favorecidas pela convergência de umidade e calor na porção central do país, cenário recorrente no início do período chuvoso e propício ao desenvolvimento de nuvens convectivas carregadas.
A ampla extensão geográfica do comunicado ressalta a importância do monitoramento contínuo por parte das defesas civis municipais e estaduais, já que pancadas rápidas e pontualmente fortes podem provocar transtornos localizados mesmo sob a classificação amarela de menor intensidade relativa.
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Diante do cenário de tempo adverso, a população das áreas sob aviso deve manter a atenção redobrada aos canais oficiais de comunicação e aos alertas emitidos via SMS pelas autoridades locais, adotando postura preventiva ao transitar por vias públicas ou planejar deslocamentos ao longo de todo o domingo.
Cuidados e prevenção durante tempestades
- Não se abrigar debaixo de árvores: risco de descargas elétricas e queda de galhos
- Evitar estacionar perto de estruturas frágeis: perigo com torres de transmissão e placas publicitárias
- Desconectar aparelhos eletrônicos: medida necessária contra sobrecargas elétricas nas tomadas
- Contatar órgãos de socorro: acionamento imediato da Defesa Civil pelo 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193
- Cadastrar alertas por mensagem de texto: recebimento de avisos meteorológicos da Defesa Civil Estadual via SMS
Principais dados do alerta meteorológico
- Classificação do aviso: perigo potencial emitido pelo Inmet
- Volume pluviométrico esperado: precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia
- Força das rajadas de vento: intensidade variando entre 40 e 60 km/h
- Fenômenos adversos associados: possibilidade de queda de granizo e descargas atmosféricas
- Extensão territorial em Minas Gerais: total de 271 cidades abrangidas em sete regiões