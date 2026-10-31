MG sob alerta: tempestades ameaçam quase 1/3 do estado neste domingo

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Quase um terço dos municípios de Minas Gerais se encontra sob a ameaça de tempestades prevista para este domingo (1/11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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O Aviso de Tempestade tem o grau de severidade classificado como Perigo Potencial, o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas.

Na lista de localidades sob vigilância, constam 271 cidades mineiras, o que corresponde a 31,77% do total de 853 municípios de Minas Gerais.

Além disso, equivale a 24,82% de todas as cidades brasileiras abrangidas pelo comunicado meteorológico, que também alcança municípios nos estados de Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, além do Distrito Federal.

O comunicado para a tempestade entra em vigor às 0h do dia 01/11 e segue ativo até as 23h59 da mesma data, projetando precipitações com volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de rajadas de vento variando de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo.

Conforme o resumo técnico do órgão, as condições oferecem baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em lavouras, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais, afetando, para além de Minas Gerais, outras 821 cidades brasileiras que dividem o mesmo quadro de instabilidade.

Em território mineiro, o aviso de tempestade compreende sete regiões geográficas distintas indicadas no mapeamento oficial: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas e Campo das Vertentes, além de trechos do Norte de Minas.

Como se prevenir das tempestades?

Para mitigar ocorrências durante a tempestade, o Inmet enfatiza que os cidadãos devem seguir recomendações preventivas fundamentais, tais como não se abrigar debaixo de árvores diante de rajadas de vento — em função da possibilidade de descargas elétricas e queda de galhos — e não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas publicitárias.

O órgão recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados diretamente às tomadas e orienta a busca por informações ou apoio emergencial junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

A configuração meteorológica prevista decorre da atuação de áreas de instabilidade atmosférica favorecidas pela convergência de umidade e calor na porção central do país, cenário recorrente no início do período chuvoso e propício ao desenvolvimento de nuvens convectivas carregadas.

A ampla extensão geográfica do comunicado ressalta a importância do monitoramento contínuo por parte das defesas civis municipais e estaduais, já que pancadas rápidas e pontualmente fortes podem provocar transtornos localizados mesmo sob a classificação amarela de menor intensidade relativa.

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Diante do cenário de tempo adverso, a população das áreas sob aviso deve manter a atenção redobrada aos canais oficiais de comunicação e aos alertas emitidos via SMS pelas autoridades locais, adotando postura preventiva ao transitar por vias públicas ou planejar deslocamentos ao longo de todo o domingo.

Cuidados e prevenção durante tempestades

Não se abrigar debaixo de árvores: risco de descargas elétricas e queda de galhos

risco de descargas elétricas e queda de galhos Evitar estacionar perto de estruturas frágeis: perigo com torres de transmissão e placas publicitárias

perigo com torres de transmissão e placas publicitárias Desconectar aparelhos eletrônicos: medida necessária contra sobrecargas elétricas nas tomadas

medida necessária contra sobrecargas elétricas nas tomadas Contatar órgãos de socorro: acionamento imediato da Defesa Civil pelo 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193

acionamento imediato da Defesa Civil pelo 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193 Cadastrar alertas por mensagem de texto: recebimento de avisos meteorológicos da Defesa Civil Estadual via SMS

Principais dados do alerta meteorológico

