MG: batida entre carreta e caminhonete deixa dois mortos em rodovia

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma batida entre uma carreta e uma caminhonete deixou dois mortos e dois feridos, no Km 44 da MG-410, próximo a Ponte Firme, em Presidente Olegário, Região Noroeste de Minas, na noite dessa sexta-feira (30/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), a via foi liberada por volta das 22h.

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Quatro pessoas estavam na caminhonete: dois homens e duas mulheres. Um homem e uma mulher tiveram as mortes constatadas no local. Os outros dois ocupantes do veículo, ambos de 24 anos, foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Regional de Patos de Minas.





O homem tinha suspeita de fraturas, e a mulher, suspeita de fraturas e traumatismo cranioencefálico. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, segundo os bombeiros.

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Foram mobilizadas duas viaturas dos bombeiros de Patos de Minas e uma de João Pinheiro. Além do apoio de duas Unidades de Suporte Avançado do Samu, da Polícia Militar de Minas Gerais e da perícia da Polícia Civil.