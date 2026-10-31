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MORTES NA ESTRADA

MG: batida entre carreta e caminhonete deixa dois mortos em rodovia

Quatro pessoas estavam no automóvel; o motorista do caminhão não sofreu ferimentos 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
31/10/2026 12:02

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Os ocupantes da caminhonete que ficaram feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Patos de Minas
Os ocupantes da caminhonete que ficaram feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Patos de Minas crédito: CBMMG/Divulgação

Uma batida entre uma carreta e uma caminhonete deixou dois mortos e dois feridos, no Km 44 da MG-410, próximo a Ponte Firme, em Presidente Olegário, Região Noroeste de Minas, na noite dessa sexta-feira (30/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), a via foi liberada por volta das 22h. 

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Quatro pessoas estavam na caminhonete: dois homens e duas mulheres. Um homem e uma mulher tiveram as mortes constatadas no local. Os outros dois ocupantes do veículo, ambos de 24 anos, foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Regional de Patos de Minas. 

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O homem tinha suspeita de fraturas, e a mulher, suspeita de fraturas e traumatismo cranioencefálico. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, segundo os bombeiros.

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Foram mobilizadas duas viaturas dos bombeiros de Patos de Minas e uma de João Pinheiro. Além do apoio de duas Unidades de Suporte Avançado do Samu, da Polícia Militar de Minas Gerais e da perícia da Polícia Civil. 

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