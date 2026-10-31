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BR-381: batida derrama óleo e bloqueia parte da rodovia no Sul de MG

Dois carros bateram de frente na altura do KM850 da BR-381 (Fernão Dias) sem deixar feridos graves, mas derramando óleo na pista que foi parcialmente bloqueada para limpeza

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
31/10/2026 11:35 - atualizado em 31/10/2026 11:36

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Dois carros bateram de frente e derramaram óleo na BR-381 (rodovia Fernão Dias) na altura do KM 850, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, sem feridos graves
Dois carros bateram de frente e derramaram óleo na BR-381 (rodovia Fernão Dias) na altura do KM 850, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, sem feridos graves crédito: CBMMG

Dois carros bateram de frente e interditaram parte da via devido a derramamento de óleo na madrugada deste sábado (31/10), por volta das 4h27, na altura do quilômetro 850 da rodovia BR-381 (Rodovia Fernão Dias), trecho pertencente a Pouso Alegre, no Sul de Minas.

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A batida não deixou feridos graves e ocorreu nas imediações de postos de combustíveis, pontos de apoio a caminhoneiros e acessos industriais característicos desse perímetro viário.

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Cinco ocupantes ficaram feridos sem gravidade aparente, enquanto o motorista de um dos veículos fugiu a pé logo após o impacto.

A colisão causou danos estruturais às partes frontais de ambos os carros e gerou risco de novos choques devido ao derramamento de óleo no asfalto.

O acidente ocorreu quando os dois carros seguiam em direções opostas e colidiram de frente. Com a força do choque, os veículos pararam na pista, espalhando destroços e fluidos mecânicos. Apesar da violência da colisão frontal, nenhum dos ocupantes ficou preso às ferragens.

O primeiro automóvel transportava quatro pessoas, todas encontradas pelas equipes de resgate conscientes e orientadas. Após a triagem e os primeiros socorros no acostamento da rodovia, essas quatro vítimas foram repassadas e transportadas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já no segundo veículo envolvido, os socorristas prestaram atendimento a um passageiro que apresentava sinais compatíveis com embriaguez, mas sem ferimentos graves aparentes.

Como foi o acidente?

De acordo com relatos colhidos no local pelas equipes, o condutor deste carro abandonou o ponto da colisão antes da chegada do socorro e não foi localizado durante os primeiros trabalhos de salvamento.

“Todos os ocupantes estavam fora de situação de encarceramento, sem lesões graves aparentes”, informou o CBMMG. Os cinco feridos foram encaminhados diretamente ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, para exames complementares e acompanhamento médico.

Para evitar incêndios ou explosões, os bombeiros estabilizaram a estrutura dos automóveis acidentados e desligaram as baterias de ambos os sistemas elétricos.

As guarnições também espalharam serragem sobre a mancha de óleo que cobria o pavimento para recuperar o atrito dos pneus com o solo e evitar novas derrapagens.

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Após a contenção dos riscos e o término do socorro, a pista e os veículos ficaram sob custódia da Polícia Militar.
A dinâmica exata e as responsabilidades pela colisão frontal serão apuradas pelas autoridades de trânsito.

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