Selton Mello atuará em suspense protagonizado por Viola Davis

O ator vive momento de alta na carreira. Ele foi um dos protagonistas de "Ainda Estou Aqui", que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2025. Selton interpretou o deputado Rubens Paiva, que desapareceu após ser preso por militares. Reconhecido por sua discrição na vida pessoal, Selton Mello mantém um perfil mais reservado no dia a dia, longe dos holofotes e das páginas de fofoca. Foto: Divulgação