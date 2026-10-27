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Gil do Vigor rebate críticas à capacidade acadêmica e destaca conquistas na economia

Economista celebra aprovação em evento nos EUA; trabalhos no Brasil também são exaltados

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
27/10/2026 09:09

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Gil do Vigor defendeu comunicação mais séria das instituições do governo
O pesquisador explicou que não se deixa abalar por comentários negativos e que seu foco está nas realizações práticas crédito: Instagram/Reprodução

Gil do Vigor rebateu críticas sobre sua capacidade acadêmica e afirmou não se preocupar em provar qualificação por ter participado do BBB e manter um perfil espontâneo. Em conversa com a revista Quem, o economista de 35 anos destacou que prefere direcionar a atenção para as entregas concretas que realiza nos estudos e na comunicação.

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O pesquisador explicou que não se deixa abalar por comentários negativos e que seu foco está nas realizações práticas.



Como Gil reage às cobranças sobre sua capacidade?


O economista minimizou as cobranças e disse que busca priorizar os frutos de sua rotina profissional. Segundo ele, o debate sobre provar competência não tem relevância no seu dia a dia.


"O mais importante é a gente lembrar que nós estamos fazendo tantas coisas legais", afirmou, ressaltando que busca "exaltar e valorizar" os resultados alcançados nas telas, na internet e nas universidades.



Quais são as novas conquistas do economista?


Gil celebrou a publicação de seu primeiro working paper, etapa inicial para a submissão de artigos a revistas científicas. O economista também comemorou a aceitação de um estudo próprio em um encontro internacional de pesquisadores.


"Eu fui aceito também em uma das maiores conferências de economia do desenvolvimento, e ela é em Nova York", disse, sem citar o evento pelo nome.


Qual é a visão de Gil sobre a ciência no Brasil?


Apesar do reconhecimento fora do país, Gil fez questão de posicionar a produção científica local no mesmo patamar dos grandes centros globais. Ele ressaltou que as oportunidades surgem dentro e fora das fronteiras nacionais.



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"Como um bom brasileiro, valorizo o meu país, as revistas e as conferências brasileiras", declarou.

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A trajetória acadêmica do influenciador inclui graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A formação foi complementada com o título de doutor pela Universidade da Califórnia, em Davis, concluído em junho deste ano.


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