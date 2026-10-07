Feres Chaddad promove o Neuro University Summit 2026

Muito antes de idealizar um encontro que reuniria profissionais de diferentes áreas das neurociências em São Paulo, Feres Chaddad já transitava entre dois ambientes que marcariam sua trajetória profissional: a sala de aula e o centro cirúrgico.

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Chaddad construiu sua carreira conciliando prática médica, formação de profissionais e ensino de neuroanatomia e neurocirurgia, com participação em cursos e programas de aperfeiçoamento realizados no Brasil e no exterior. Atua como neurocirurgião e professor Associado Livre-Docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Chefe do Setor de Neurocirurgia Vascular do Hospital São Paulo / UNIFESP; e Chefe do Setor de Neurocirurgia da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Também é Coordenador dos Programas de Especialização em Neurocirurgia Vascular e Especialização em Pesquisa Clínica em Neurocirurgia Vascular da UNIFESP e Coordenador do Laboratório de Anatomia Microneurocirúrgica da UNIFESP.

A experiência acumulada em sala de aula, centros cirúrgicos e treinamentos especializados deu origem à Neuro University, plataforma educacional criada para reunir diferentes formatos de aprendizado voltados aos avanços das neurociências. A instituição oferece cursos, treinamentos, conteúdos digitais e eventos para profissionais interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o sistema nervoso.

Entre as principais iniciativas está o Neuro University Summit 2026, encontro científico que reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir temas relacionados à neurocirurgia, neurologia, saúde cerebral e outras áreas das neurociências. A proposta é promover um ambiente de debate, conexão e troca de experiências entre profissionais da assistência, pesquisa e ensino.

"O Summit nasce com uma missão muito clara: criar um espaço onde a neurociência, a prática clínica e a neurocirurgia de alta complexidade se encontram. Nosso objetivo é que cada participante saia do evento com uma visão mais ampla, mais profunda e mais aplicada sobre o cérebro e as técnicas modernas", afirma Chaddad.

A programação traduz essa proposta ao reunir formatos diferentes de aprendizado. Além de palestras e discussão de casos complexos, o evento contará com uma neurocirurgia ao vivo comentada, permitindo aos participantes acompanhar aspectos técnicos e o processo de tomada de decisão durante o procedimento.

Antes do Summit, os cursos do Pré-Summit terão foco na experiência prática, como o Acessos Supratentoriais em Cadaver Lab, que será voltado ao estudo anatômico e ao treinamento de abordagens cirúrgicas, e o Awake Surgery, que, por sua vez, abordará a técnica aplicada em casos específicos nos quais o paciente permanece acordado durante parte da cirurgia para permitir o acompanhamento de determinadas funções neurológicas.

A edição de 2026 também amplia o debate para temas como saúde cerebral, neuroperformance, neuroanatomia aplicada e casos neurocirúrgicos de alta complexidade, aproximando profissionais com diferentes experiências e campos de atuação.

Para Feres Chaddad, a evolução da neurocirurgia depende da construção coletiva do conhecimento. "Ao longo da minha carreira, aprendi com grandes mestres e colegas de diferentes partes do mundo. Hoje, acredito que é fundamental criar espaços em que especialistas possam compartilhar suas experiências, discutir novas possibilidades e contribuir para o avanço da especialidade", argumenta.

A importância desses encontros é tema de publicação científica. Uma revisão analisou 215 estudos, envolvendo mais de 28 mil profissionais de saúde, e concluiu que reuniões e workshops educacionais podem contribuir para mudanças na prática profissional e nos resultados em saúde.

A relevância do treinamento prático também encontra respaldo na literatura científica. Uma revisão sistemática que avaliou 56 estudos sobre simulação no ensino da neurocirurgia, incluindo modelos cadavéricos, identificou, em meta-análise de 32 deles, melhora de 50,2% na aquisição de conhecimento sobre os procedimentos e de 32,5% na precisão das habilidades técnicas.

Para uma especialidade como a neurocirurgia, na qual decisões envolvem estruturas anatômicas de extrema complexidade, esse cenário reforça uma questão central: a formação do especialista não pode terminar com a obtenção do título. Atualização científica, treinamento técnico, discussão de casos e intercâmbio entre profissionais precisam acompanhar toda a carreira.

Serviço

Neuro University Summit 2026

Pré-Summit: 13 a 15 de outubro de 2026

Summit: 16 e 17 de outubro de 2026

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Local: Conecta Expo Center, Rua Amborés, 180, Cidade Vargas, São Paulo – SP