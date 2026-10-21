As únicas quatro mulheres que disputam o 2º turno e as chances de serem eleitas

No primeiro turno, apenas uma mulher foi eleita governadora: Raquel Lyra (PSD), reeleita em Pernambuco com 53,27% dos votos.

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No próximo domingo, 25, outras quatro mulheres estarão na disputa pelo comando de governos estaduais no segundo turno.

No Distrito Federal, a atual governadora, Celina Leão (PP), é favorita. Ela disputa com o ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan Leandro Grass (PT), que terminou atrás no primeiro turno e permanece em segundo lugar nas pesquisas.

Já no Amazonas, a Professora Maria do Carmo (PL) aparece atrás de Omar Aziz (PSD) nas pesquisas. O senador terminou o primeiro turno bem à frente, com 40,63% dos votos, contra 24,49% da adversária.

A disputa está acirrada no Tocantins. A ex-deputada e senadora Professora Dorinha (União) ficou à frente do deputado Vicentinho Júnior (PSDB) no primeiro turno 45,52% a 42,94% , mas o tucano tem virado o jogo nas pesquisas. A conferir.

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No Acre, a governadora Mailza Assis (PP) é favorita à reeleição. Ela chegou perto de vencer no primeiro turno, quando obteve 49,76% dos votos. Em segundo lugar, na disputa com ela até o fim, ficou o senador Alan Rick (Republicanos). A vantagem de Mailza continua expressiva nas pesquisas.