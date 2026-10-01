Camisa de Michael Jordan em 'The last dance' bate recorde em leilão
Usada na lendária temporada de 1998, peça foi vendida por US$ 12,26 milhões e se tornou a mais cara da história da liga de basquete dos EUA
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Uma camisa de astro Michael Jordan, utilizada nas finais da NBA de 1998, foi vendida por US$ 12,26 milhões, cerca de R$ 63 milhões na cotação atual. O valor estabelece um recorde para uma camisa de coleção da liga de basquete profissional dos EUA.
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A peça foi usada na disputa vencida pelo Chicago Bulls contra o Utah Jazz. O leilão ocorreu em 15 de setembro na plataforma “Joopiter”, fundada pelo artista Pharrell Williams, e foi arrematada por um colecionador nessa terça-feira (29/9).
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O montante supera o recorde anterior da NBA, de US$ 10,1 milhões, pago por outra camisa que Jordan vestiu naquelas mesmas finais.
A plataforma destacou que a camisa foi "usada durante 'The last dance' — a última temporada em que o melhor jogador de basquete de todos os tempos conquistou um campeonato —, ela marca o auge de uma era que transformou o basquete em um fenômeno cultural global".
Na noite em que usou a peça, o camisa 23 di Chicago Bulls foi o cestinha com 24 pontos, ajudando a equipe a vencer e a assumir a liderança da série por 2 a 1.
Aquela final representou a sexta e última participação de Jordan em finais da NBA, resultando em seu sexto anel de campeão. A conquista foi selada com uma de suas jogadas mais emblemáticas: "The last shot", uma cesta de dois pontos a 5 segundos do fim que colocou os Bulls à frente no placar.
Outros itens valiosos
Em dezembro passado, a “Joopiter” também leiloou os tênis Nike Kobe 6 "Grinch" por US$ 10 milhões. O ala-armador Kobe Bryant usou o par na partida de Natal de 2010 contra o Miami Heat.
Um card autografado por Bryant e Jordan foi leiloado em agosto pela Heritage Auctions por mais de US$ 12,9 milhões. O valor foi um recorde para um card do tipo nos Estados Unidos, tornando-se o segundo item de colecionismo esportivo mais caro da história.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck
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